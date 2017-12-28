Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TÜBİTAK Ödül Töreni'nde konuşuyor...



İşte Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları;



4 bilim ödülü ve 11 teşvik ödülü verildi. Yapılan titiz değerlendirmeler sonucunda bu yıl bilim kategorsinde ödüle layık görülen temel bilimlerden İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Reşat Apak ile Bilkent Üniversitesi'nden Doç dr. Fatih Ömer İldayı, mühendislik bilimlerinde Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ömer Civelek'i, sosyal bilimlerde ise Koç Üniversitesi'nden Sumru Altuğ'u gönülden tebrik ediyorum.

Bize burayı uzun yıllara sarih tahsis edersenz, bu adanın tamamını biz restore edelim ve ülkemden buraya ciddi manada bir turist akını olacağını göreceksiniz dedim. Sağolsun kabul ettiler. Bir de tabii orada First Lady'lerini de araya sokunca o da kabul etti.



TEMEL MESELE ZİHNİYET MESELESİ

Nasıl oldu da bilim ve teknoloji konusunda bu kadar geriye düştük. Kimileri buna maddiyat diyor, bazıları problemi beşeri sermayede arıyor... Son 2 asırda yaşadığımız geri kalmışlığı maddiyatla, bütçe ile insan kaynağı ile açıklamak eksik olacaktır. Ben burada temel meselenin zihniyet meselesi olduğunu düşünüyorum. 'Eski köye yeni adet getirme' ifadesi olumsuz deyim olarak dilimize bile yerleşti. Batı karşısında ezik, ilerlemeyi batıya öykünmekte gören, öte yandan kendi değerlerine karşı da nobran kuşaklar yetişti. Biz bile alfabemizde 'yat yay uyu, uyu uyu yat' bununla yetiştirildik. 'Çalış çalış, oku oku' denmesi gerekirdi.



DOLARLA KİMSEYİ SATIN ALAMAZSIN

Şu an petrolü ve parası olanları görüyoruz.Kudüs meselesinde dolarlar işi halledebildi mi? Tek tek telefon edip tehdit ettiler. Ama 128 ülke sen benim irademi dolarla satın alamazsın dedi. Bize hep karamsarlık pompalandı. İman varsa imkân da vardır. 15 yıldır karamsarlık anlayışını değiştirmek için çaba gösteriyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin başarıya odaklanması lazım. Gençlerimizin önce kendilerine güvenmelerini hedefliyoruz.