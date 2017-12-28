Suriyeli hamile kadını taciz eden şüpheli yakalandı

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Yusuf İslam Caddesi’nde 10 Aralık tarihinde 2 çocuğuyla birlikte yürüyen hamile Suriyeli E.X., kendisini takip eden bir kişinin tacizine uğradı. Tacizciye tepki gösteren kadına silah çekip tekme atan şahıs olay yerinden uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadının şikayeti üzerine inceleme yapan polis şüpheli şahsın Ş.D. olduğunu tespit etti. Şüphelinin yerini tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler operasyon düzenledi. Polisleri görünce kaçmaya başlayan Ş.D. binanın çatısında yakalandı. Değişik suçlardan kaydı bulunan şahsın emniyette sorgusu devam ediyor.