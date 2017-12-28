Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen ilk bilgilere göre, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde bulunan Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tahsilat şubesine el yapımı patlayıcı ve el bombası atıldı. Ölen ve yaralananın olmadığı olayda el bombası patlamazken olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.