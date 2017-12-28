Edinilen ilk bilgilere göre, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde bulunan Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tahsilat şubesine el yapımı patlayıcı ve el bombası atıldı. Ölen ve yaralananın olmadığı olayda el bombası patlamazken olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Diyarbakır'da DEDAŞ şubesine saldırı
28.12.2017 - 21:48 | Son Güncelleme: 28.12.2017 - 22:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) tahsilat şubesine el yapımı patlayıcı ve el bombası atıldı.
Etiketler : dedaş,bomba,
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