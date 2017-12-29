Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

ANKARA

AK Parti, 2019 Mart ayındaki yerel seçimler için mevcut belediye başkanları ile yola devam edilmeyeceği konusunda büyük rol oynayacak, kapsamlı bir performans değerlendirmesi başlattı.

AK Parti Genel Merkez yönetimi tarafından Türkiye genelindeki 800’ün üzerindeki AK Partili belediye başkanı için, belediyenin borç durumu, yatırımları, personel harcamaları, kentin alt yapı hizmetlerinin durumu, vaatlerin gerçekleşme oranı, vatandaşla iletişimi, teşkilatla ilişkileri konusunda, cevaplaması için yüzlerce sorudan oluşan formlar hazırlandı. İlçe belediye başkanları 400-700, il belediye başkanları ise bin-bin 500 soruluk bu formları doldurup genel merkeze gönderecek. Başkanların bu sorulara vereceği cevaplarla en geç Mayıs ayı içinde ‘Dönem sonu karnesi’ anlamına gelecek bir performans raporu ortaya çıkacak. 2019 seçimlerine giderken, mevcut başkanlarla yola devam edilip edilmeyeceği konusunda bu performans değerlendirmesi büyük rol oynayacak.



TARTIŞMASIZ VERİLER ÇIKACAK

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya yapılan çalışma ile ilgili şu bilgiyi verdi: “Belediyelerle ilgili performans değerlendirmelerinin kesin sonuçları Mayıs 2018’de çıkacak. Bunlar artık kesin veriler olacaktır. Tartışmasız verilerdir. Bunları belediye başkanlarının önüne koyacağız. Performans değerlendirmeleri için hazırlanan soruların bir bölümü tamamen vaatleri ile ilgili. Ne kadarı yapılmış, ne kadarı yapılmamış bir envanter çıkarılıyor. Bunların yanı sıra, kamuoyu yoklamaları, teşkilatların değerlendirmelerini dikkate alıyoruz. Tüm bunlardan sonra, aslında belediye başkanı devam edip etmemeye kendisi karar vermeli, çünkü raporlar ortada. 2019 yerel seçimlerine ilişkin süreci de başlattık. Seçimlerle ilgili yol haritamıza alt yapı oluşturacak çalışmaları da yapıyoruz. 7 bölgede 7 ayrı toplantı organize edilecek. Ocak ayı içinde Erzurum’da Doğu Anadolu bölgesindeki belediyelerimizle toplantı yapacağız. Ayrıca bütün belediye başkanlarımızı ziyaret ediyoruz. Tüm verileri önlerine koyuyoruz. Eksik-fazla ne varsa konuşuyoruz, onlara rehberlik ediyoruz. Bugüne kadar 700’ü aşkın belediye ziyaret edildi. Bu temaslarımızda, tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Bakan yardımcılarımız toplantılara katılıyor. Hükûmet adına bilgilendirme yapılıyor. Genel merkezin talepleri iletiliyor. Biz onlara daha iyi bir yönetim için rehberlik ediyoruz.”