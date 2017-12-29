Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 11 bin 480 GSM numarasının irade dışında ByLock’a yönlendirildiğini açıklamasının ardından tahliyeler başladı.

İlk olarak, güncellenen ‘ByLock’ listesinden adı çıkartılan Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi avukat Mustafa Yaman tahliye edildi. Hemen ardından FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan MKE Kırıkkalespor kalecisi T.Ö. de serbest bırakıldı.

Avukat Mustafa Yaman, FETÖ’nün şifreli haberleşme programı Bylock’u kullandığı iddiasıyla, “Silahlı terör örgütü” üyeliği suçundan tutuklanmış, hakkında İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesinde 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede Yaman’ın 23 Ağustos 2014’ten itibaren 26 değişik günde toplam 178 kez ByLock sunucusuna değişik saatlerde erişim yaptığı öne sürülmüştü.



ESKİ VEKİL DE ÇIKTI

Yaman gibi, yine FETÖ soruşturması kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski AK Parti Yalova Milletvekili ve emekli Emniyet Müdürü Şükrü Önder de tutuklu bulunduğu Kandıra F Tipi Cezaevi'nden tahliye oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında terör örgütü mensubu olduğu iddiasıyla soruşturma yürütülen Kemalettin Cengiz Erbakırcı tarafından geliştirilen “Mor Beyin” yazılımıyla 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısının “ByLock IP”lerine yönlendirildikleri tespit edilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman dün, “ByLock’a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz” demişti.