Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’ye, hem yurt içinde hem de yurt dışında yapılan operasyonlarla ağır darbe indirildi. Yürütülen soruşturmalar kapsamında yakalanan örgüt elemanlarının ev ve işyerlerinde yapılan aramalar sonucunda birçok dijital materyal ele geçirildi. İncelemesi tamamlanan dijital materyallerde örgüte ait mahrem bilgilerin yanı sıra, şüpheli isimlerin örgütsel bağlantıları da tespit edildi. Örgütün 15 Temmuz öncesi ve sonrasında deşifre olmayan elemanlarına yönelik temizlik talimatı verdiği belirlenmişti. FETÖ imamlarının, örgüt elemanlarında “Bilgisayar ve kart kullanılmayacak. Daha önceden kullanılan hard diskler çıkarılıp imha edilecek, yerine hard disk takılmayacak. Daha önce bilgisayar kullanan herkesin hard diskleri çıkardığından emin olsun” şeklinde gönderdiği mesajlar güvenlik birimleri tarafından deşifre edilmişti.

FETÖ’nün gerçek ByLock kullanıcılarının ayırt edilmesini önlemek için geliştirdiği Mor Beyin tuzağının ardından yeni bir oyunu daha ortaya çıktı. Örgüt mensuplarının, arama yapılan evlere, dijital materyallerin çözümünü zorlaştırmak ve hedef şaşırtmak için bozuk hard disk yerleştirdikleri tespit edildi. Güvenlik birimlerine yansıyan bilgiye göre, örgüt bozuk hard diskleri özellikle gaybubet evlerine yerleştirdi.