Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kamuoyuna açıkladığı, “cumhur ittifakı”nın hedefine ilişkin Yalçın, “Genel Başkanımız batılı ve ileri demokrasilerde gördüğümüz seçim ittifaklarının önünün açılması gerektiğini ifade etti. İttifak teklifimizin sebebi, yeni sistemin doğru yürümesini sağlamak, yüzde 50+1 ile halkın desteğini almış güçlü bir yürütme karşısında güçlü bir yasama Meclisini oluşturarak, Türkiye’nin problemlerine çare olacak her kanunu Meclisten geçirebilmektir” dedi.

“İttifaktan muradımız partilerin kendi tüzel kişiliklerini, kimliklerini muhafaza ederek, ittifak yapabilmeleridir” diyen Yalçın şunları kaydetti: “İddia ettiği gibi ‘baraj korkusu’ndan dolayı bu ittifakı gündeme getirmiş değiliz. İttifak konusunda hükûmetle bir görüşme içerisinde de değiliz. Karanlık koridorlarda görüşme yapmayız. Öyle bir alışkanlığımız, geleneğimiz yok. Hepsi milletin huzurunda gerçekleşir.”