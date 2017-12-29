Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ/PDY’nin Türk futbol dünyasındaki yapılanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest bırakılmıştı.

Eski Başakşehirli futbolcunun savcılara verdiği 20 kişilik listede, hâlen Süper Lig'de top koşturan 3 futbolcunun da yer aldığı belirtildi.

İrtegün'ün, üç eski futbolcunun (Ömer Çatkıç, Zafer Biryol, Uğur Boral) gözaltına alınıp ikisinin tutuklanmasına sebep olan ifadesiyle ilgili bu detay, Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberinde yer aldı.

Buna göre İrtegün’ün üç futbolcuyla FETÖ toplantılarında birlikte olduğunu ve örgüte maddi yardımlarda bulunduklarını bildiğini ifade ettiği belirtildi.