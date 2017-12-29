"Afrika Açılımı"nın bir devamı olarak Erdoğan'ın, bu üç ülkeye  gittiğini, bugüne kadar da 24 ülkeye toplam 28 ziyaret yaptığını söyleyen Kalın,  Afrika ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.

Kalın, Afrika'ya sömürü amaçlı ve tek taraflı çıkar için gidilmediğini  ifade ederek, tam tersine Afrika'nın ayakta durmasını sağlayacak politikalar,  ilişkiler ve anlaşmaları geliştirmek için çalıştıklarını anlattı. Bunun  meyvelerini de görmeye başladıklarına işaret eden Kalın, bugün Afrika'daki Türk  büyükelçiliği sayısının 39 olduğunu, 2018'de 41'e çıkacağını bildirdi.

Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin her yıl giderek  arttığına işaret eden Kalın, "Kurumlarımız, Afrika kıtasında yoğun bir çalışma  yapıyor. Çünkü gelecek Afrika'da, biz bunu görüyoruz ve bu geleceği ıskalamak  gibi bir lüksümüz yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bire bir geliştirdiği ilişkilerin özellikle  diplomasi trafiğinin önemine vurgu yapan Kalın, bunun İslam İşbirliği Teşkilatı  (İİT) Zirvesi ve Birleşmiş Milletler'deki (BM) "Kudüs" oylamasında görüldüğünü  kaydetti.

"TİGEM'İN 15 BİN HEKTARLIK BİR TARIM PROJESİ VAR"

Sudan ve Çad'a "cumhurbaşkanı" düzeyinde ilk ziyaretin yapıldığına  işaret eden Kalın, "Bu ülkelere çok iyi bir hazırlıkla gittik. Bizim özellikle  ikili ticaret hacmimizi geliştirmek için attığımız adımlar var. Şu anda 400 küsur  milyon dolar civarında ama bunu yetersiz görüyoruz. Aslında Sudan'ın üzerindeki  yaptırımların kaldırılmasıyla da büyük bir potansiyel var. Sudanlılar da kısa  sürede bu altyapıyı oluştururlarsa bu ticaretin de çok daha artacağını ve Sudan  halkına büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Kalın, Sudan'da TİGEM'in 15 bin hektarlık bir tarım projesi olduğunu,  bununla ilgili protokollerin tamamlandığını, çok yakın zamanda Tarım, Gıda ve  Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinin tekrar Sudan'a giderek çalışmanın  başlatılacağını açıkladı.

"NİYETİMİZ SEVAKİN ADASININ TAMAMINI REHABİLİTE ETMEK"

Aynı zamanda bölgede savunma sanayi, askeri iş birliği alandaki  ilişkileri geliştirdiklerini vurgulayan Kalın, Sevakin Adası'nda da ciddi bir  ekonomik potansiyelin olduğunun altını çizdi.

Kalın, Sevakin Adası ile ilgili fizibilite çalışmalarının yapılacağını  bildirerek, "Kızıldeniz'e açıldığı için çok önemli bir potansiyel sunuyor.  Sevakin Adası'nda TİKA, iki cami ve bir gümrük binasını restore etti. Devamı  gelecek. Niyetimiz adanın tamamını rehabilite etmek ve bir turizm alanı haline  getirmek. Çünkü Osmanlı'da da Cidde'ye geçmeden önce önemli bir hac ve umre  limanıydı orası." diye konuştu.

"TERÖRE KARŞI HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çad'ın başkenti Encemine'ye yaptığı ziyarete  ilişkin ise Kalın, enerji, tarım ve diğer alanlarda daha fazla neler  yapılabileceğine dair konuların konuşulduğunu aktardı.

Kalın, bölgede terör sorunu olduğuna dikkati çekerek, "Bu konuda hem  fikiriz. Teröre karşı her türlü iş birliğine hazırız. Boko Haram terör örgütünü  kınıyoruz, bizim de terör örgütleri listemizde. Bu tür hele İslam'ın adını  kullanarak terör yapan örgütleri, asla biz İslam dairesi içerisinde görmüyoruz.  Bizim için Boko Haram'ın DEAŞ'tan, El-Kaide'den, PKK'dan hiçbir farkı yok." dedi.

Afrika'daki bazı FETÖ okullarının, Maarif Vakfına devredildiğini  belirten Kalın, "Bu konuda Sudan ve Çad hükûmetlerine verdikleri destekten dolayı  teşekkür ediyoruz. Bu tehlikenin farkına varmış olmaları bizim için memnuniyet  verici bir durum. Afrika sathında da FETÖ ile mücadelemiz bundan sonra da kararlı  bir şekilde devam edecek." diye konuştu.