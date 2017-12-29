Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Valiliği, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyon hakkında açıklamada bulundu. Açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik olarak Samsun İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde, geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye'de DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri yönünde haklarında istihbari bilgilere ulaşılan; Suriye uyruklu M. E., Irak uyruklular M.S.F.D., A.A.S.S., H.T.M.T. ve K.S.A.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslara ait dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.