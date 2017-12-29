Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Norveç’in güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda Limanı’ndan yola çıkan 51 bin 283 groston ağırlığında 229 metre uzunluğundaki gemi, 12 bin fit deniz ve maksimum 40 bin fit sondaj derinliği özelliklerine sahip 'Deepsea Metro-2' saat 18.15'te Çanakkale önlerine ulaştı. Geçişi esnasın da Sahil Güvenlik Botlarının refakat ettiği gemi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

TPAO tarafından kullanılacak ve Türkiye’nin ilk aktif sondaj gemisi olacak olan 'Deepsea Metro-2', Türkiye’nin envanterine dahil edilecek. Gemiyle Karadeniz ve Akdeniz’de aktif sondaj faaliyetlerinde bulunulacak.