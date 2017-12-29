Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 19 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katılırken, Şahin duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı, sanıklara ait dijital materyallerin incelenmesi sonucu hazırlanan bilirkişi raporlarını okuduktan sonra sanıklara söz verdi.

Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirtti.

Mahkeme heyeti sanık ifadelerinin ardından avukatları dinledi.

Savcının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Mahmut U, Murat K, ve Hasan C'nin tahliyelerine karar vererek duruşmayı 9 Mart'a erteledi.