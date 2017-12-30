Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya 46 sanık ve avukatları katıldı. Mahkeme başkanı sanıklardan bazılarına ait dijital materyallerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporlarını duruşma esnasında okudu. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, mahkeme heyetine ifadelerini sundu. Avukatların savunmalarını da dinleyen mahkeme heyeti daha sonra ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti M.U., M.K. ve H.C.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti duruşmayı 9 Mart 2018 tarihine erteledi.