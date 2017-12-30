Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya 46 sanık ve avukatları katıldı. Mahkeme başkanı sanıklardan bazılarına ait dijital materyallerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporlarını duruşma esnasında okudu. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, mahkeme heyetine ifadelerini sundu. Avukatların savunmalarını da dinleyen mahkeme heyeti daha sonra ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti M.U., M.K. ve H.C.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti duruşmayı 9 Mart 2018 tarihine erteledi.
Çankırı'da FETÖ/PDY duruşmaları devam ediyor
30.12.2017 - 00:40 | Son Güncelleme: 30.12.2017 - 00:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çankırı’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve eski Çankırı Milletvekili İdris Şahin’le esnaf ve iş adamlarının bulunduğu 19’u tutuklu, 27’si tutuksuz toplam 46 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti 3 tutuklunun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Etiketler : Çankırı,FETÖ,
532013 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/532013.aspx
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