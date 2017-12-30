Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018'de uygulanacak idari para cezalarını artırdı. 1 Ocak 2018'den itibaren umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere uygulanacak para cezası 232 lira oldu. Kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde, ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturan konutlara 964 lira, ulaşım araçlarına 2 bin 910 lira, iş yerleri ve atölyelere 9 bin 719 lira, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsüne de 29 bin 173 lira ceza uygulanacak. Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayana bin 206 lira, standartlara aykırı ya da gerekli tedbirleri almadan atıkları toprağa gömenlere 58 bin 351 lira, tehlikeli atıkları yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak bertaraf edenlere ise 243 bin 156 lira ile 2 milyon 431 bin 628 lira aralığında ceza kesilecek.

İŞTE CEZALAR VE ÜCRETLERİ

Arıtma ve bertaraf tesislerini kurmayan, kurup da çalıştırmayanlara 145 bin 890 lira ceza kesilecek.

Biyolojik çeşitliliği tahrip edenler 48 bin 625 lira, kanuna aykırı anız yakanlar ise, her dekar için 48 lira 58 kuruş ödeyecek.

Deniz, akarsu ve tarım alanlarında kural dışı kum, çakıl maddeleri alanlara metreküp başına 291 lira 75 kuruş ceza verilecek.

Atıklarını içme suyu koruma alanlarına boşaltanlar 116 bin 709 lira cezaya çarptırılacak.

Tehlikeli atıkları ülkeye sokanlara ve ihraç edenlere ayrı ayrı 4 milyon 863 bin 267 lira ceza kesilecek.