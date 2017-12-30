Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, son dönemde dini referans göstererek ‘kadınların evde oturması gerektiği ve giyim-kuşamlarına’ yönelik yapılan değerlendirmeleri eleştirdi. Kaya şu mesajları verdi: Diyanet’e bir kadın başkan yardımcısı atanması çok önemli, Huriye Hanım’la da görüşmemizde, ‘özel günlerin dışında da, dinimizin kadına verdiği önemden bahsedelim’ dedim. İsteyen İmam Hatip, isteyen normal okula yollasın. Artık ‘Ben başımı örtemiyorum’ gibi bir bahane de kalmadı. DİB Yardımcısı Huriye Martı ile de yakın bir şekilde çalışacağız. Aile eğitimleri konusunda yeni bir protokol de hazırlıyoruz. Din, kadınlara daha fazla hak ve özgürlük veriyor. İslam dini geldiğinde kızlar diri diri toprağa gömülürken Peygamberimizin eşi Hazreti Hatice tüccar bir kadındı. Dinimizde âlim kadınlar var. Hazreti Aişe ilmi anlatan bir kadın. Bizim yapacağımız en iyi şey dinimizi doğru bir şekilde anlatmak. Biz, dinin kaidelerini doğru anlattığımız sürece hiçbir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum.