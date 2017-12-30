Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darbecileri karşı direndiği gerekçesiyle kahraman ilan edilip madalya ile ödüllendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın, FETÖ'cü olduğunu itiraf etti. 1.5 yıl sonra Ankara İl Emniyet Genel Müdürlüğü’ne giden Akın teslim oldu. Emniyette sorguya alınan Akın, kendisinden sorumlu olan örgüt imamlarının isimlerini verdi. İlk incelemelerde Akın'ın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmadığının belirlendiği tespit edildi. O dönem Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın koruma müdürlüğünü yapan Piyade Yüzbaşı Burak Akın, 15 Temmuz gecesi Genelkurmay karargahında bacağından vurulmuştu. Akın'a ateş edenin Piyade Kurmay Yarbay Halit Kazancı olduğu ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz ağustos ayında emekliye ayrılan Salih Zeki Çolak'ın da aralarında bulunduğu bazı askerler, ifadelerinde Burak Akın'ın nasıl vurulduğunu anlatmıştı. Yüzbaşı Akın da savcılığa verdiği ifadesinde, Çolak'ın derdest edildiğini, olaya müdahalede bulunmak istediğini ancak bacağından vurulduğunu, sürünerek kendini emniyete aldığını, Binbaşı Adnan Arıkan'ın piyade tüfeğiyle başına doğru ateş ederek kendisini öldürmek istediğini söylemişti. Kendini ihbar eden Akın'ın, şimdiye kadar deşifre olmaması kriptoların hâlâ TSK içinde cirit attığı şüphelerini güçlendirdi.