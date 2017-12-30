Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Merkezi önünde toplanan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, hadsiz açıklamalara tepki gösterdi. Grup adına konuşan Vakıf Başkan Lokman Aylar, "Ülkemizin bekası için mücadele eden, canını ve hayallerini veren şehit ve gazilerimize kimsenin hakaret etmeye hakkı yoktur. Tüm milletimizi de CHP'nin içerisindeki hadsiz insanlara tepki göstermeye davet ediyoruz" dedi.

15 Temmuz gazisi Kaan Şimşek de "CHP'li milletvekillerinin gündemde kalmak için iki ayda bir şehit ve gazilere saldırdığını" ifade etti. Şimşek, "Bu konunun takipçisi olup, bu tür aşağılık çıkışlara karşı hukuki yaptırımlar için yetkili yerlerle görüşeceğiz. 'Hakaret et, sonra unutulsun' artık bu durumun yaşanmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından grup, CHP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bıraktı.