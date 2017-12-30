Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl toplam 22 devlet başkanıyla bir araya geldi, 10 yabancı hükûmet başkanını da kabul etti.

Yılın ilk ziyaretini Afrika ülkelerine gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sırasıyla Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar’da çeşitli temaslarda bulundu.

2017’de 26 ülkeye, 35 ziyaret yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ziyaretler kapsamında toplam 144 bin kilometre yol yaparak, dünyanın etrafını yaklaşık 4 kez dolaştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile resmî bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Mayıs’ta Trump tarafından Beyaz Saray’da resmî törenle karşılandı.

Erdoğan, ABD’ye ikinci ziyaretini ise 17 Eylül’de Birleşmiş Milletler 72. Genel Kuruluna katılmak için gerçekleştirdi ve bir dizi resmî temaslarda bulundu.



RUSYA’YA 4 ZİYARET

Öte yandan Erdoğan, yurt dışı ziyaretleri kapsamında bazı ülkelere birden fazla gitti. Buna göre, ABD ve Suudi Arabistan’a iki, Katar ve Kuveyt’e üç defa giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’ya ise çeşitli nedenlerle dört kez ziyarette bulundu.

Erdoğan, Yunanistan’ı 65 yıl sonra ilk kez “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı” olarak ziyaret etti.

2017’de toplam 32 devlet başkanıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 yabancı hükûmet başkanını da kabul etti.

Yurt içi ve yurt dışında yıl boyunca ulusal ve uluslararası organizasyona katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 42 programda katılımcılara hitap etti.

Göreve gelmesinin ardından muhtarları Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırlamaya başlayan Erdoğan, bu geleneği 2017’de de sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilki 27 Ocak 2015’te gerçekleştirilen “Muhtarlar Toplantı”larına 2017 yılında da devam etti ve bu yıl muhtarları 10 kez Külliye’de ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içi temasları kapsamında da birçok ili ziyaret etti. Katıldığı etkinliklerde vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, yılın ilk ziyaretini Şanlıurfa’ya yaparken, aralarında Kars, Ağrı, Çorum, İzmir, Hatay, Kastamonu, Sinop, Bolu, Düzce ve Rize’nin bulunduğu 55 ili, 67 kez ziyaret etti.

ERDOĞAN PAPA İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile telefonda Kudüs konusunu görüştü. Görüşmede, ABD’nin attığı yanlış adıma karşı hazırlanan tasarının, BM’de 9’a karşı 128 oyla kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğu belirtildi. Erdoğan ve Franciscus, ikili ilişkileri ve uluslararası konuları yüz yüze görüşmek üzere ilerleyen dönemde bir araya gelme hususunda mutabık kaldı. Erdoğan dün ayrıca Ağrı’da parti flamalarını toplarken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Harun Polat’ı GATA da ziyaret ederek moral verdi.