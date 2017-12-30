FETÖ’cülerin mücadeleyi sulandırmak için “Mor Beyin” adlı yazılımla 11 bin 480 adet GSM numarasının ‘ByLock’ IP’lerine yönlendirerek binlerce yeni mağdurlar oluşturdu. ‘Mor Beyin” tuzağıyla iradesi dışında telefonun numaraları hain örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’la ilişkilerindirilen mağdurların bazıları tutuklandı. ByLock kullandıkları iddiasıyla aylarca cezaevinde kalan bu kişiler, kamudaki ve özel sektördeki işlerini kaybettiler. Ancak vatan hainlerinin tuzağı ortaya çıktı.

BİN 200 TAHLİYE
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ın açıklamasıyla bu kişilerin kripto programla ilgilerinin bulunmadığı, aksine FETÖ mağduru oldukları anlaşıldı. Kocaman, ayrıca telefonları ByLock’a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan kişilerin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesinin talep edilebileceğini söyledi. Başsavcılık, ilk etapta bin 200 mağdur için mahkemeye “Serbest bırakılsınlar” yazısı gönderdi. Aralarında milletvekili, hâkim, emniyet müdürü, gazeteci ve avukatın bulunduğu 200 kişi özgürlüğüne kavuştu.  Bu kişiler arasında bulunan İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) İstihbarat Şefi Ömer Faruk Aydemir telefon numarasının iradesi dışında ‘ByLock IP’lerine yönlendirildiği tespit edilince 5 aydır tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden tahliye edildi. Aydemir tahliyesinin ardından cezaevi önünde ailesi, yakınları, gazeteci arkadaşları ve sevenleri tarafından karşılandı. Sevincini sevenleriyle paylaşan Aydemir, “İlk günden beri masum olduğumu söylüyordum, sizler bana inandınız beni yalnız bırakmadınız masum olduğum ortaya çıktı. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
Hakkında “ev hapsi” kararı verilen eski yazarımız Ahmet Sağır da ByLock kumpası mağduru olduğu anlaşılınca özgür kaldı.
Henüz hakkında işlem yapılmayan 10 bin 380 kişinin yargılanmayacağı öğrenildi. Tahliye edilenler arasında; Teknik Direktör Şaban Yıldırım, Van Tuşpa İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Gülseren,  Cumhuriyet gazetesi muhasebecisi Yusuf Emre İper, Bursa eski 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş ile AK Parti Yalova eski milletvekili Şükrü Önder de bulunuyor.

BYLOCK KHK’SI
Tahliyelerin başlamasının ardından şimdi de mağdur olanların temize çıkarılması için harekete geçildi. ByLock tuzağı kurulduğu anlaşılan kişiler için yeni bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hazırlığı başladı. Yayımlanacak yeni KHK ile tahliye olanların işe dönüşü sağlanacak. Süreç, sadece bu uygulama ile ByLock girdiği tespit edilen ve bu sebeple ihraç edilmiş kişiler için geçerli olacak. FETÖ yüzünden özel sektördeki işini kaybedenler de “iadeiitibar” bekliyor. KHK’da bu yönde bir düzenleme olup olmayacağı ise merak konusu.

İŞTE İL İL TAHLİYE LİSTESİ

 İstanbul     3.610
 Ankara    1.223
 İzmir    607
 Kocaeli    399
 Bursa    359
 Antalya    352
 Konya    266
 Gaziantep    163
 Adana    187
 Kayseri       183
 Sakarya    159
 Manisa      158
 Samsun    150
 Diyarbakır    141
 Balıkesir    137
 Şanlıurfa    126
 Trabzon     118
 Mersin       118
 Muğla        114
 Malatya     112
 Aydın       109
 Denizli     101
 Hatay      101
 K.Maraş            95
 Erzurum    89
 Elâzığ    89
 Eskişehir    88
 Afyon    76
 Van    71
 Sivas    73
 Ordu    70
 Mardin    68
 Batman    66
 Isparta    65
 Tokat    66
 Zonguldak    63
 Tekirdağ    60
 Adıyaman    58
 Çanakkale    56
 Çorum    63
 Rize    51
 Kütahya    48
 Giresun    47
 Bingöl    40
 Kastamonu    41
 Bolu    39
 Yozgat    39
 Siirt    39
 Düzce    38
 Şırnak    37
 Erzincan    36
 Karaman    36
 Ağrı    35
 Karabük    34
 Burdur    33
 Muş    32
 Uşak     32
 Osmaniye    32
 Yalova    31
 Aksaray    30
 Niğde    28
 Nevşehir    27
 Bitlis    24
 Bilecik    24
 Kırıkkale    24
 Kırklareli    23
 Gümüşhane    22
 Kars    20
 Hakkâri    19
 Artvin    18
 Çankırı    18
 Edirne    18
 Kırşehir    17
 Bayburt    15
 Sinop    13
 Kilis     11
 Bartın    10
 Tunceli    9
 Iğdır    9
 Ardahan    7