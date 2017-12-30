Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kastamonu il kongresinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Ana muhalefetin maalesef bugün başındaki zatın bu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit edilen 34 vatandaşımızın değil de onları alçakça şehit eden katillerin yanında saf tuttuğunu görüyoruz. Söylediği şeye bak, tek tip elbiseyle ilgili. 'Onların yakınları yok mu, onları o halde gördükleri zaman ne yapacaklar, üzülmeyecek mi, şöyle olmayacak mı, böyle olmayacak mı?' diyor. Ya sen ne cins adamsın be? Sen benim 251 şehidimin yakınlarını düşünmüyorsun, sen benim 2 bin 193 gazimin yakınlarını düşünmüyorsun. 'Onların acaba yakınları, evlatları, kardeşleri şehit olduğu zaman ne yaptılar, ne yapıyorlar' diye soruyor musun Bunu düşünüyor musun? Yok. Bir kasetle CD ile gelmedik bizim farkımız var.

Sağlık Meslek Liseleri'nden mezun olanların önü açıktır. Bundan hiç endişeniz olmasın. Yardımcılık istemiyoruz diyorlar. Her şey yardımcılıkla başlar. Çıraklık kalfalık ustalık.

Madem Suriye'de her şey güllük gülistanlık, 3 milyonun üzerinde insan niye bizim topraklarımızda yaşamaya devam ediyor Çünkü biz de bu insanlar da biliyor ki sınırın öte tarafında sadece örgüt isimleri, sadece örgüt işaretleri değişiyor, zulüm baki. Dün zalimin adı rejimdi, dün zalimin adı DEAŞ'tı, bugün zalimin adı YPG/PYD'dir. Biz DEAŞ'a ne yaptıysak bu örgüte de aynısını yapacak ve mutlaka sınırlarımızın ötesini güvenli hale getireceğiz.

Yüzümüze başka konuşulmasından gözümüzün önünde başka işler yapılmasından bıktık usandık. Dürüst olun. Bunlarda dürüstlük yok. Bizzat şahsıma bölgedeki örgütlere silah verilmeyeceği söylendiği günden beri 4 bini aşkın TIR silah yüklü Suriye'de sınırlarımızın boyu dağıtılmaktan kalınmadı önümüzdeki yılın bütçesine ödenek konuldu. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Bundan sonra sadece icraata uygulamaya bakacağız. Sorun Amerika'nın bizimle çalışmak isteyip istemeyeceğidir. Amerika bizimle çalışırsa memnun oluruz. Aramızda çözemeyeceğimiz hiçbir sorun da yoktur.

Vize krizini kendileri başlattılar ama şimdi de sağ olsunlar kendileri bitirdiler. Ne güzel. Biz böyle bir vize krizi istemedik ki. Şimdi kalktı, olması gereken buydu zaten. Suriye meselesinde de aynısının olmaması için bir sebep yoktur. Biz bu terör örgütünü çok da uzak olmayan bir tarihte öyle veya böyle tepeleyeceğiz.

Yayımlanan son KHK'da daha önceki ifadelerin aynısıyla düzenleme yapılmıştır. Büyük bir gürültü kopartıldı bana göre büyük bir gürültü değil. İçimizden bazıları da bu kampanyaya katıldı. Üzüldük yapmamaları gerekirdi. Bu katılanların 16 Nisan'da da aynı kampanyaya katıldığını görüyoruz. 16 Nisan'da da bugün bu kampanyaya katılanlar o zaman evet demediler hayır dediler. Biz bir yolda aynı dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl oluyor da bir anda gidip Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz? Ana muhalefetin Muğla milletvekili var ki ahlaksız terbiyesiz benim milletime saldırmıştır.

Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımız nasıl katıldı katılıyor? Yazıklar olsun. Birilerinin zil takıp oynamalarına vesile oldukları için yazıklar olsun.''