Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Edirne 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, Edirne'yi "Türkiye'nin dünyaya açılan şehri, vitrini" şeklinde tanımladı. Edirne'nin Kudüs'ün kardeşi olduğunu dile getiren Yıldırım, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına değinirken, şunları söyledi: "E ne oldu? 'Ben yaptım oldu.' demekle oluyor mu? Olmuyor. Buradan da çıktı milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan 'Senin kararını tanımıyoruz.' dedi. Bütün Müslüman ülkeler, aklıselim olan dünyadaki bütün ileri gelen ülkeler, bu kibirli karara karşı tek yürek oldu ve reddetti. Yıllardan beri devam eden Filistinlilerin haklı davasına, hem Müslüman alemi hem Hristiyan alemi, kısacası insanlık sahip çıktı. Yakın gelecekte Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu, Filistin devletini, bütün dünya tanıyacak ve böylece bu sorun da artık tamamlanmış olacak, ortadan kalkmış olacak."

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin bölgede istikrar, kardeşlik, barış istediğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Bizim kimseyle alıp veremeyeceğimiz bir şey yok. Dün iyi bir haber geldi. ABD ile aramızda devam eden vize gerginliği de nihayet tatlıya bağlandı. Böylece ABD ve Türkiye'de vize kısıtlamaları kaldırıldı, ilişkiler normalleşme yönünde bir adım daha ileriye taşındı. 'İkili ilişkilerimizde asla gerginliğin, tartışmanın, çatışmanın tarafı olmayacağız, dostluklarımızı artıracağız, düşmanlıklarımızı azaltacağız.' dedik. Bunun için de hem Suriye'de hem Filistin'de dünyanın neresinde bir anlaşmazlık varsa, bir kargaşa varsa, Türkiye bütün gücüyle orada. Ancak herkesin şunu iyi bilmesi lazım; Türkiye'nin milli menfaatlerine aykırı herhangi bir gelişme olursa, orada da gereken neyse onu yaparız, dik dururuz."

Ege Denizi'nin, Türkiye ile Yunanistan'la arasında bir dostluk denizi olduğunu belirten Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Zaman zaman iç siyaset sebebiyle çatlak sesler geliyor, adalarla, kıta sahanlığıyla, hava sahanlığıyla ilgili... Bakın, Türkiye büyük bir ülke, Türkiye'nin geçmişinde 6 asırlık bir medeniyet var. Bu medeniyetin devamında Türkiye Cumhuriyeti, Ege'de, Doğu'da, Güneydoğu'da olsun tek bir çakıl taşını bile kimseye vermez. Ege'de aidiyeti tanımlanmamış, anlaşmalarda yer almamış kaya parçaları, formasyonlar için komşumuzun cinlik yapıp buralara heveslenmesi büyük bir yanlış olur. Bunun asla mümkün olmayacağını bütün dünya bilmelidir. Kimsenin toprağında, yerinde, yurdunda gözümüz yok, ama bizim topraklarımıza da göz dikenler olursa, onlara da dünyayı dar etmesini biliriz. Bölgeyi gerilime sokmak ve bu Ege konusunu iç siyaset meselesi yapmak, aramızdaki dostluğu bozmaya yönelik kışkırtıcı hareketlerden komşularımızın uzak durmasını tavsiye ederiz. Kendi yararları için bunun daha doğru olacağını özellikle ifade etmek istiyorum."

Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun popülizm yapmaya devam ettiğini, 1 Kasım'dan önce Edirne'de "Mazotu 1 lira yapacağım." dediğini, Trakyalıların buna inanmadığını ve Kılıçdaroğlu'nu iktidar yapmadığını anlattı. Yıldırım, "Sen önce mazotu 1 lira yapacağına, şu sahip olduğun belediyelere söyle de suyu 3,5-4 liradan 1 liraya indirsinler. Ondan sonra gel. Allah'ın suyunu 4 liraya sattıracağına, önce onu bir indir de Edirne, Kırklareli, Tekirdağ sana inansın." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun "bol keseden attığını" dile getiren Yıldırım, "Aklına geleni söylüyor, nasıl olsa sırtında yumurta küfesi yok. Rahmetli babaannem böyle bol keseden atıp tutanları sessiz sessiz dinler, sonunda 'Üfle üfle evladım, kaval elin, yel Allah'ın.' derdi. Bununki de bu hesap, kaval elin, yel Allah'ın, üfle babam üfle. Haydi Allah selamet versin Sayın Kılıçdaroğlu." dedi.

696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili tartışmalar

"Hiç kimse oraya buraya çekmesin." diyen Başbakan Yıldırım, "Bu iş darbeye karşı koyan ve darbecilerin karşısına göğsünü siper eden, mermilere, bombalara meydan okuyan vatandaşlarımızın korunması için, hukuki garanti altına alınması için yapılan en güzel düzenlemedir. Bunu böyle bilinmesini istiyorum. Bunun karşısında durmak darbelere cesaret vermektir, bunun karşısında durmak darbecilere ümit vermektir. Bunun yanında durmak, bu bayrağı sevmektir, bu milleti sevmektir, demokrasiye milli iradeye sahip çıkmaktır, olay bu kadar açık ve seçiktir." şeklinde konuştu.

"Mağdur olanların haklarını iade ettik"

Başbakan Yıldırım, "Biliyorsunuz ByLock nedeniyle memuriyetten çıkarılanlar oldu, haklarında kovuşturma, soruşturma başlatılanlar oldu ama yapılan titiz çalışmalar sonunda, bunların başka bir programa girmelerine rağmen, o programdan, bilgileri, haberleri olmadan ByLock'a yönlendirildikleri ortaya çıktı. Bunu dikkate aldık, incelettik ve bu şekilde mağdur olanların haklarını iade ettik." dedi.

Başbakan Yıldırım, "Çanakkale 1915 Köprümüz, 2023'ten önce açılacak. Edirne ile Çanakkale bir kez daha kucaklaşacak. Edirne'ye hızlı tren geliyor. 2018 ilk aylarında kazmayı vuruyoruz, temeli atıyoruz. Böylece Edirne-İstanbul arası 1 saat 15 dakika." ifadelerini kullandı.