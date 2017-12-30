Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu AK Parti İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine börek ikram etmek isteyen esnafın davetini kabul etti. Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle de karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda kendisine ikram edilen çay ve pastadan yedi. Vatandaşlar Erdoğan'a büyük ilgi gösterdi.



