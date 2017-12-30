Kastamonu AK Parti İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine börek ikram etmek isteyen esnafın davetini kabul etti. Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle de karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda kendisine ikram edilen çay ve pastadan yedi. Vatandaşlar Erdoğan'a büyük ilgi gösterdi.
Erdoğan börekçiye gidip, vatandaşlarla sohbet etti
30.12.2017 - 15:55 | Son Güncelleme: 30.12.2017 - 16:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'da kendisine börek ikram etmek isteyen esnafı kırmadı.
Kastamonu AK Parti İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine börek ikram etmek isteyen esnafın davetini kabul etti. Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle de karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda kendisine ikram edilen çay ve pastadan yedi. Vatandaşlar Erdoğan'a büyük ilgi gösterdi.
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532168 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/532168.aspx
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