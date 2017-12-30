Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güven Timleri Şube Müdürü Zafer Baybaba, Taksim Gezi Parkı'nda düzenlediği basın toplantısında, yılbaşı gecesi İstanbul genelinde 37 bin polisin görev yapacağını söyledi.

Bu yıl İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatlarıyla 3 aşamalı tedbir planı yaptıklarını belirten Baybaba, şu bilgileri verdi:

"Bunlardan birincisi aralık ayının 20'si ile 24'ü arasında deniz, hava ve kara yolu ile ilimize çevre illerden intikal eden araç ve şahıslar üzerinde yaptığımız uygulamalar. Aralık ayının 25'i ile 30'u arasında ise halkımızın alışveriş amaçlı bulunduğu meydanlarda, AVM'lerde ve parklardaki yaptığımız uygulamalar. Üçüncü aşama olarak 31 Aralık gecesi yani yılbaşı gecesi, 37 bin polisle 24 saat esasına göre görevimizin başında olacağız. Ayrıca Özel Harekat Şube Müdürlüğümüze bağlı bin personelle 39 ilçemizde 100 ayrı noktada birkaç dakika içerisinde olay yerine intikal edecek şekilde personelimiz görevinin başında olacak. Yine Deniz Limanı ve Hava Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı araçlarla da görevlerinin başında olacak."

Baybaba, İstanbul genelinde güven timleri sayısının iki katına çıkarıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Güven Timleri Şube Müdürlüğümüze bağlı personelimizle İstiklal Caddesi ve çevresinde 600 personel, ilimiz genelinde 1470 personelimizle görev alacağız. İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm sokaklar saat 15.00 itibarıyla trafik akışına kapatılacak. Saat 19.00 itibarıyla da Taksim Meydanı'na çıkan tüm yollar trafiğe kapatılacak. Ayrıca Beşiktaş ve Kadıköy'de saat 15.00, Şişli'de saat 16.00 itibarıyla yollar trafiğe kapatılacak."

"İl genelinde bin 747 noktada 6 bin 989 noktada izleme yapmış olacağız"



Yılbaşı gecesi İstanbul'un merkezi noktalarının saniye saniye izleneceğini ifade eden Baybaba, "MOBESE aracımızla ilimiz genelinde bin 747 noktada 6 bin 989 kamerayla izleme yapmış olacağız. Beyoğlu genelinde ise 34 noktada 136 kamerayla anbean görüntüler yanımızda bulunan MOBESE aracına intikal edecek ve görülen herhangi bir aksaklıkta ekiplerimiz anında buradan yönlendirilerek olaylara anında müdahale edilecek." şeklinde konuştu.

Zafer Baybaba, kangal ve akbaş cinsi köpeklerin yılbaşında göreve hazır olacağını dile getirerek, "6 ay önce İl Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan'ın talimatlarıyla 10 kangal, 10 da akbaş cinsi köpeklerimiz toplumsal ve asayiş olaylarına müdahale etmek amacıyla devriye köpeği olarak yetiştirilmiş bulunmakta. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğümüzün emrinde gerektiğinde, ihtiyaç duyulduğunda göreve hazır olacak." dedi.

Güven Timleri Şube Müdürü Zafer Baybaba, eğlence mekanlarında alınacak tedbirlere de değinerek, "7 ilçemizde meydanlarda konser ve benzeri eğlenceler düzenlenmeyecek. Özel işletmelerin bazılarında büyük eğlenceler olabiliyor. Bununla ilgili ilçelerimizin kendi bölgelerinde tespit ettiği yerler var. Oralarda asayiş yönünden gerekli tedbirleri almış olacağız." ifadelerini kullandı.Açıklamanın ardından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile şüpheli şahıslara nasıl müdahale edileceği örneklerle gösterildi. İstiklal Caddesi'nde şüpheli görülen bir kişi, ekiplere anons edilerek arama yapıldı. Şüpheli bir duruma rastlanılmayan kişi, Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.Yılbaşı gecesi görev yapacak simitçi, piyangocu, kestaneci, boyacı, temizlik görevlisi kılığındaki güven timleri de hazır bulundu. Güven timleri, yarın akşam meydana gelebilecek olumsuzluklara anında müdahale edecek. Çevik Kuvvet bünyesinde 6 ay boyunca özel olarak eğitilmiş 10 kangal ve 10 akbaş cinsi de basına tanıtıldı.Simitçi, piyangocu, kestaneci ve boyacı kılığındaki polisler, açıklamanın ardından İstiklal Caddesi'nde tatbikat gerçekleştirdi.