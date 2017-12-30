Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Akdeniz’de yapacağı derin sondaj için kullanacağı Türkiye’nin ilk aktif sondaj gemisi 'Deepsea Metro-2' isimli dev gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek bugün İzmit Körfezi’ne ulaştı. Norveç’in güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda Limanı’ndan hareket eden dev gemi Körfez açıklarında havadan görüntülendi. Görüntülerde 51 bin 283 groston ağırlığında 229 metre uzunluğundaki dev geminin Körfez manzarasıyla oluşturduğu görüntüler gözler önüne serildi. Kıyıdaki vatandaşlar ise dev gemiyi şaşkın gözlerle izledi. TPAO tarafından kullanılacak olan gemi 12 bin fit deniz ve maksimum 40 bin fit sondaj derinliğine sahip. Türkiye’nin ilk aktif sondaj gemisi olacak olan 'Deepsea Metro-2', Türkiye’nin envanterine dahil olurken gemiyle Karadeniz ve Akdeniz’de aktif sondaj faaliyetlerinde bulunulacak.
Türkiye’nin ilk aktif sondaj gemisi 'Deepsea Metro-2' havadan görüntülendi
30.12.2017 - 16:44 | Son Güncelleme: 30.12.2017 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akdeniz’de yapılacak derin sondaj çalışmaları için kullanılacak olan Türkiye’nin ilk aktif sondaj gemisi 'Deepsea Metro-2' İzmit Körfezi’ne ulaştı. Dev geminin Körfez manzarasıyla birleşen muhteşem görüntüsü havadan görüntülendi.
Etiketler : haberler,Akdeniz,Türkiye,aktif sondaj gemisi,Deepsea Metro-2,
532185 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/532185.aspx
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