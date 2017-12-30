Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"ŞİMDİ HEDEF 2018 MART"

15 yılda sadece Sinop'a yapılan yatırım 10 katrilyon. Bitti mi, hayır. Daha yapacağımız çok iş var. Şimdi hedef 2018 Mart yerel seçimleri ve ardından da İnşallah Kasım Cumhurbaşkanlığı Başkanlık sistemine geçiş.

"MAZLUMLAR TÜRKİYE'YE BAKIYOR"

Dünya Türkiye'ye bakıyor. Mazlumlar Türkiye'ye bakıyor. İşte Sudan'daydım, oradan Çad'a, Tunus'a geçtim. Dolaştığım ülkelerde hep Türkiye, Türkiye diyorlar.

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR"

Ecdadımız hep mazlumların yanında oldu. Siz de bizden bekliyorlar. Biz de elimizden geleni yapacağız. Ne diyoruz, dünya 5'ten büyüktür.

"SEN IMF'İN BAŞKANI MISIN TÜRKİYE'NİN BAŞKANI MISIN?"

2019 öncesi bir sıçrama yaşadık. 15 yıl önce IMF'e borç 23,5 milyar dolardı. Davos'taydım. O zaman IMF'nin başkanı geldi, akıl veriyor. Güya Türkiye'yi yönetecek. Sen IMF'in başkanı mısın Türkiye'nin başkanı mısın? dedim şaşırdı. Merkez Bankası'nın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Şimdi 120 milyar doları yakaladı. Güçleniyoruz, büyüyoruz. Daha da büyüyeceğiz. Savunma sektörünün ihtiyacının yüzde 65'ini yerli olarak temin eder hale geldik. Vatanımızı bölmeyeler.

.