Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Gül açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, haraket ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum. Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim"

