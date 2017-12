Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Tunceli İl Başkanlığı, 6. Olağan Kongresi Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun'un katılımıyla Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongrede İl Başkanı Fatih Tek, yeniden seçilerek güven tazeledi. Yönetime vatandaşlara hizmet odaklı çalışmalar yürütmeleri tavsiyesinde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Biz kendini kimsesiz hisseden herkesin yanında olacağız. Onların kimi ve kimsesi olacağız. İşte bu teşkilat olacak, bizler olacağız. Bakan olarak yanlarında olacağız, milletvekilleri olarak yanlarında olacağız, il başkanları olarak yanlarında olacağız" dedi. Tunceli’nin insana verdiği değerin, barışa olan özleminin tüm Türkiye’ye örnek olacağını belirten Bakan Tüfenkci, "Biz bir yandan ülkeyi büyütmeye çalışırken, bir yandan da terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Sizin kardeşliğiniz, sizin sevginiz, sizin barışa olan özleminiz, 80 milyonu barışla kardeşlikle buluşturacak" ifadelerini kullandı.

"İhracatta da Türkiye olarak rekor kıracağız"



Türkiye’nin büyüme rakamlarına ilişkin bilgi veren Bakan Tüfenkci, "En son üçüncü çeyrekte dünyada rekor kırarak 11.1 gibi önemli bir büyüme rakamı yakaladık. Bu büyüme rakamları hiç önemli değil. Çünkü Türkiye’de her yıl bir milyona yakın insanımız iş gücüne katılıyor. O nedenle bizim her yıl bir milyon gencimize iş bulmak, aş bulmak zorundayız. Onun için de her yıl yüzde 5’lerin üzerinde bu ülke büyümek zorunda. Son 7 yılda Türkiye olarak 600 bin insanımıza iş bulmuş, aş bulmuşuz, onları işe yerleştirmişiz. Bu ortalama bir milyonun üzerinde bir rakamı ifade ediyor. Rakamlar açıklandığında ihracatta da Türkiye olarak rekor kıracağız. Bu büyümemize de, istihdama da olumlu katkı sağlayacak" diye konuştu.

"Terör en büyük zararı bölgede yaşayan insanlarımıza verdi"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, "Bir hemşehriniz olarak burada olmaktan çok mutluyum. Tunceli, Bingöl fark etmez. Dersim dediğiniz zaman Bingöl de bunun içinde Tunceli de bunun içinde. Terör en büyük zararı bu bölgede yaşayan insanlarımıza verdi. En büyük zararı da gençlerimiz gördü. Terör olmasa bu güzel tabiat, bu güzellikler, gerek tabiat turizmi için, gerek inanç turizmi için değerlendirilmez mi. Bu dağlar hayvancılık potansiyeliyle, endemik bitki çeşitliliğiyle değerlendirilmez mi. Diğer taraftan bu genç nüfusumuzla özellikle emek çoğunluğu olmak üzere birçok sektör burada gelişmez mi, inanın gelişir. Tunceli’nin kalkınmaması için, gelişmemesi için hiçbir sebep yok. Yeter ki huzur ve güven ortamı olsun" şeklinde konuştu.

"Terör özgürlüklerin düşmanıdır"



Huzur ortamının sağlanmasıyla Tunceli’de kalkınmanın önündeki en büyük engelin kalkacağına dikkat çeken Yılmaz, "Kalkınmanın geliştiği bir ortamdan en fazla gençler istifade edecektir. Terör ekonominin düşmanı olduğu gibi demokrasinin de düşmanıdır. Terörün olmadığı bir ortamda hem kalkınmanızı hızlandırırsınız hem de demokratik haklarınızı çok daha güzel bir şekilde kullanırsınız. Terör özgürlüklerin, demokrasinin düşmanıdır. Siyasi görüş farklılıklarımız ne olursa olsun, sandıkta hangi partiye oy vermiş olursanız olsun terör konusunda ilkesel bir duruş sergilememiz lazım. İster PKK, DAEŞ olsun, ister FETÖ, DHKP-C olsun, bütün terör örgütlerine karşı ortak bir tavır sergilememiz lazım. Bu noktada da ben Cumhuriyet Halk Partisi il başkanınıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Tunceli, çukur siyasetine karşı, teröre karşı dik bir duruş sergiledi. AK Parti’siyle diğer siyasi partileriyle. Bundan dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyor ve takdir ediyoruz. Olması gereken budur. Bütün Türkiye’de de bunun olmasını temenni ediyoruz. Bütün siyasi partilerin bunu yapmasını temenni ediyoruz. Çünkü terör siyasetin de düşmanıdır. Terörün olduğu yerde sivil siyaset olmaz, demokratik siyaset olamaz. Terörün olmadığı yerde her türlü farklılıklarımızla demokratik siyaseti yapma imkanımız olur" dedi.