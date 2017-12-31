Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilik Toplantı Salonu'nda öğrencilerle buluşan Işık, yurdun her köşesinin çok kıymetli ve değerli olduğunu vurgulayarak "Bu toprakları bize vatan kılan atalarımız, bu topraklarda birlik, beraberlik, huzur, barış, kardeşlik içerisinde bağımsız yaşayalım diye canlarını feda etmişler. Çanakkale'de Ağrılı ile İzmitli, Edirneli ile Karslı, Şırnaklı ile İzmirli yan yana yatıyor. Biz ortak vatanın kader bütünlüğü ve birliği içerisinde yaşayan insanlarıyız. Onun için sizlerin gelip buraları gezmeniz ve görmeniz bizim açımızdan da çok kıymetli ve değerli" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da böyle bir projeye öncülük etmesinin önemine değinen Işık, şöyle devam etti: Daha önce öğretmenlik yapmış biri olarak şunu söyleyeyim; okula gidersiniz, pek çok şeyi anlatır öğretmeniniz, çok güzel şeyler öğrenirsiniz ama asıl akılda kalan yaptığınız bu gezilerdir. Ben de çocukluk ve gençlik yıllarımda yaptığım gezileri unutmam. Eminim sizler de bu geziyi hiç unutmayacaksınız.