Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydın-Muğla karayolu uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri zırhlı bir minibüsü durdurdu. Olay yerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Narkotik köpeği destekli yapılan aramada 1 pompalı tüfek ve tabanca, bu silahlara ait fişek ve mermi ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Hakkında adam yaralamadan aranma emri bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Aydın'da şüpheli zırhlı araçtan silah çıktı
31.12.2017 - 06:33 | Son Güncelleme: 31.12.2017 - 06:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'da yol kontrol kontrolünde durdurulan zırhlı minibüste yapılan aramada 1 pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : aydın,
532323 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/532323.aspx
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