Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması, vatandaşların, yeni yıla huzur ve güven içinde girmelerini sağlamak amacıyla 29 Aralık 2017 Cuma günü “Türkiye Güven Huzur Uygulaması (9)” adı altında trafik ve asayiş uygulamaları yapıldı. Tekirdağ Emniyeti’nin yaptığı açıklamada, “3 bin 567 şahıs sorgulanmış, 709 araç kontrol edilmiş, 130 umuma açık iş yeri kontrol edilmiş, 3 aranan şahıs yakalanmış, toplam 40 araca 29 bin 354 TL idari para cezası uygulanmış, 6 iş yerine idari işlem uygulanmış, 10 gram esrar, 21 şişe kaçak alkol ele geçirilmiştir. 8 şahsa idari işlem yapılmış, toplamda 872 TL idari para cezası tatbik edilmiştir” denildi.