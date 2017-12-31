Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yeni yıl mesajı yayımladı."2018 yılında içte ve dışta çok önemli gelişmeler bizi bekliyor" diyen Erdoğan, "Kritik süreçte kışkırtmalara karşı uyanık olmalıyız" ifadesini kullandı.Erdoğan, "Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat vermeyelim" dedi.

Terörle mücadelenin de devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı, şunları söyledi:

"FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konusunda çok önemli adımları attığımız 2017 yılında özellikle ekonomi alanında ciddi saldırılarla karşı karşıya kaldık. Hamdolsun milletimizin feraseti, hükümetimizin dirayeti ve dostlarımızın desteğiyle tüm bu saldırıları akamete uğrattık."

"İŞSİZLİK GÜNDEMDEN ÇIKACAK"

Başlatılan istihdam seferberliğine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İş dünyamızla birlikte geçtiğimiz yıl mevcut çalışanların üzerine artı 1 olarak başlattığımız istihdam seferberliğini önümüzdeki yıl mevcut çalışanların üzerine artı 2 olarak sürdürme kararı aldık. İnşallah işsizliği ülkemizin gündeminden tamamen çıkartana kadar durmayacak, bu çalışmaları devam ettireceğiz."