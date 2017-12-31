Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi İnternet Servisi

İran'ın Meşhed ve Kaşmer şehirlerinin ardından rejim ve Cumhurbaşkanı Ruhani yönetimi karşıtı gösteriler Kirmanşah'ta da ortaya çıktı. İran'ın Kirmanşah kentinde "hayat pahalılığını" protesto eden göstericilere polis müdahale etti. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Kirmanşah kentinde düzenlenen gösterilere çok sayıda kişinin katıldığı görüldü. Ülke genelindeki protestolarda ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor.

Ülkenin dış politikası, rejim ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükûmeti aleyhine "Ne Gazze, ne Lübnan canım İran'a feda olsun", "Kahrolsun diktatör", "Kahrolsun Ruhani", "Suriye'yi bırak bizlere bak" şeklinde sloganlar atan göstericiler, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Bazı bölgelerde ülkenin lideri Ali Hamaney'in posterleri parçalandı, "Hamaney'e, Ruhani'ye ölüm" sloganları atıldı.

Başkent Tahran ve diğer şehirlere de sıçrayan gösterilere Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın destek vermesi dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'daki yönetim karşıtı gösterileri yakından takip ettiklerini açıklayarak, olaylar sırasındaki tutuklamaları kınadıklarını bildirdi.



(Kashan'da bir savcılık binası ateşe verildi)

Protestolarda yaşanan bazı gelişmeler ise 2013'teki Gezi provokasyonunda yaşananları hatırlattı. Gösterilerde bir kadının başı açık halde elinde beyaz bir bez parçasıyla durduğu kameralara yansıdı. İran yönetimi kısa bir süre önce artık kadınlara kıyafetinden dolayı müdahale edilmeyeceğini duyurmuştu.

Öte yandan İran'da rejim yanlıları muhaliflere karşı sokaklara çıkarken, protestoların kontrolden çıkması durumunda İran Devrim Muhafızlarının olaylara müdahale edebileceği belirtiliyor. Ancak Devrim Muhafızlarının olası bir müdahalesinde kanlı sonuçların ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.

"GÖSTERİLERİN ARDINDA BAŞKA NEDENLER VAR"

Başkent Tahran'da 25'inci İran Tıp Doktorları Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, "hayat pahalılığı" bahanesiyle yapılan sokak gösterilerinin ardında başka nedenlerin olduğunu belirtti. Cihangiri, "Sokak gösterilerini başlatanlar, onu durduranlar olmayacaktır. Çıkan duman kendi gözlerini de yakacaktır." dedi.

Tahran Belediyesi Emniyet Dairesi Başkan Yardımcısı Muhsin Nesic Hemadani de göstericilerin attığı sloganların ülke düşmanlarının işine yarayacağını öne sürerek, bu amaçla yapılacak gösterilerin kararlılıkla bastırılacağını açıkladı.



(Ahvaz şehrinde göstericiler polisle çatıştı)

HAMANEY POSTERLERİ PARÇALANDI

Yanı sıra sokaklara çıkan binlerce kişi Ruhani hükûmetini protesto ederken, göstericiler Hamaney posterlerini yıkıp parçaladı. Geceyi sabaha bağlayan saatlerde Ruhani ve hükûmetine ölüm çağrısında bulunan göstericiler, İran lideri Ayetullah Hamaney'in görselinin bulunduğu reklam tabelaları ve posterleri paramparça etti.

Ahvaz kentinde toplanan yüzlerce kişi gösteri yaptıkları bölgede bulunan ve üzerinde Hamaney'in fotoğrafının bulunduğu reklam tabelalarını parçaladı. Onlarca kişi tabelaları yerinden sökerek Hamaney'in resmini de paramparça etti. Göstericiler "Hamaney'e ölüm" sloganları atarak sokakları inletirken, reklam panoları ve üzerinde bulunan hamaney fotoğrafları ateşe verildi.

BİR VALİLİK BİNASI ELE GEÇRİRİLDİ, BELEDİYE BİNASI YAKILDI

Protestolarda göstericiler Arak Valiliğini ele geçirirken, Hüramabad şehrindeki belediye binasını da yaktılar. Ülke genelinde bazı bölgelerde internet bağlantısının kesildiği belirtiliyor.

TRUMP'TAN DESTEK

Trump Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "Rejimin yolsuzluklarından ve ülkenin varlığını yurt dışında terörizme harcamasından bıkmış olan İran vatandaşlarının barışçıl protestolarıyla ilgili bilgiler geliyor. İran yönetimi, kendini ifade hakkı da dahil kendi halkının haklarına saygı göstermelidir. Dünya bu süreci izliyor." ifadelerini kullandı.



(Gösterilerde bir banka şubesi ateşe verildi)

ABD DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, İran'daki yönetim karşıtı gösterilere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Ülkenin farklı bölgelerindeki barışçıl gösteri haberlerini takip ettiklerini belirten Nauert, şunları kaydetti:

"İran'ın liderleri, zengin tarihi, kültürü olan varlıklı bir ülkeyi, şiddet, kan ve kaos ihraç eden ekonomisi bitmiş dolandırıcı bir ülkeye çevirdi. Başkan Trump'ın da söylediği gibi İran liderlerinden en çok zarar görenler İran halkıdır. ABD barışçıl göstericilerin tutuklanmasını sert bir şekilde kınıyor. Bütün ülkelere İran halkını ve onların temel haklarını alma ve yolsuzluğa son verme çabalarını açık bir şekilde desteklemeleri çağrısında bulunuyoruz."

30 ARALIK 2009 GÖSTERİLERİ

Öte yandan İran'da son günlerde gerçekleştirilen rejim karşıtı gösterilerin, muhalif lider Mir Hüseyin Musevi'yi desteklemek amacıyla düzenlendiği iddia edilen 2009 yılındaki gösterilerin yıl dönümünde yapılması dikkati çekti. Söz konusu protestolar, İran Lideri Ali Hamaney'e bağlı Tebliğat Kurumu tarafından muhafazakarların sokağa çağrılmasıyla 30 Aralık 2009'da düzenlenen "karşı eylem"in ardından bitmişti.