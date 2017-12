Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Gemlik İlçe Teşkilatı, 6. Olağan Kongresini Gemlik Sosyal Yaşam Merkezinde yoğun bir katılımla yaptı. Gemlik İlçe Kongresine Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, önceki dönem bakanları Efkan Ala ve Mehmet Müezzinoğlu, milletvekilleri Zekeriya Birkan, İsmail Aydın, Hüseyin Şahin, Osman Mestan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, diğer ilçelerin belediye başkanları, Ak Parti İlçe Başkanı Zafer Işık ve diğer ilçe başkanlarının yanı sıra, MHP Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, STK, dernek ve kurum temsilcileri katıldı.

Işık’tan duygusal konuşma



Kongre, İlçe Başkanı Zafer Işık’ın konuşması ile başladı. Işık, "Kurucu il başkanlarımızdan başlayarak, ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz, kadın ve gençlik kollarımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda, Gemlik ile alakalı her meselede yanımızda olan vekillerimize de teşekkür ederim. 7 yıl aralıksız sürdürdüğüm aktif siyaset hayatımda, iki şeyi önemsedim ve önemsemeye devam edeceğim. Bunlardan biri teşkilat, diğeri dava. Bir liderin, kurucu genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında toplandık. Ona destek olabilmek için teşkilatların önemini anlamalıyız. Su gibi olmalıyız. Çok çalışmalı ve suyun akışı gibi millet iradesine teslim olmalıyız" dedi.

Yılmaz: "Maaş ödeyemeyen belediye devraldık"



Ardından söz alan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ise, "Kongreler siyasi partilerin şölenidir. Bizde başka partiler gibi sandalyeler havada uçuşmaz. Biz bir önceki dönemde de bu dönemde de uyumlu çalıştık. Biz, maaş ödeyemeyen, haciz işlemleri başlatılan belediye devraldık. Bugün, çok sayıda yatırımı olan belediye haline getirdik. Kapalı pazar yerimiz yoktu. 24 milyona kapalı pazar yeri, 8 milyon açık pazar yerini kamulaştırmaları ile birlikte yaptık. Görev süremizde 45 milyon TL’lik kamulaştırma yaptık. 6 yılda 150 derslik yaptık. Geçtiğimiz gün Gemlik’in dönüşümü ile alakalı tarihi bir adım atıldı. Ulusal medyada taşınacak algısı oluşturuldu. AK Parti, milletin istemeyeceği bir şeyi yapmaz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise önceki dönem Büyükşehir başkanları Hikmet Şahin ve Recep Altepe’ye de teşekkür etti. Bursa Milletvekilleri adına söz alan İsmail Aydın, "AK Parti öncesinde siyasi anlamda çok sayıda yasak vardı. OHAL’i kaldıran parti olduk. Bu ülkenin üçte biri yoksulluk sınırının altındaydı. Bizler yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele ettik" şeklinde konuştu.



İl Başkanı Ayhan Salman ise, "Bursa’nın 15. kongresini Gemlik’te yapıyoruz. En zor günlerde görev alan ve görevini layıkıyla yerine getiren Zafer Işık’ı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala da, "Gemlik’in en büyük problemi zemini. Gemlik’in zemini kaygan, geçmişte de siyasetin zemini kaygandı. AK Parti ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan siyasetin genlerini değiştirdi. Türkiye bu sayede dünyanın en çok dış yardım yapan ülkesi oldu" dedi.Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ise, "Zafer Işık Gemlik’te siyaseti dik yaptı. Onurlu bir duruş sergiledi. Bayrağı da bu şekilde devrediyor. Bir Kızılderili hikayesinde ‘hayalleri olan asla uyumaz’ sözü beni çok etkilemiştir. Bunu il başkanlığımız döneminde, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a söylemiştim. O da değiştirerek ‘sevdası olan asla uyumaz’ demişti. İşte bu salondaki, bahsettiğimiz sevda ve inançtır" diye konuştu.

"AK Parti sessiz devrim yaptı"



Son olarak söz alan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise geçmişten bugüne örnek vererek yaptığı konuşmasında büyük alkış aldı. Çavuşoğlu şunlara değindi:

"Gemlik’te bulunmaktan son derece mutluyum. Her kongrede teşkilat mensuplarının dava ruhunun ne kadar güçlü olduğuna bir kez daha şahit oluyorum. Zafer Işık görevi sürecinde son derece ciddi şekilde çalıştı ve önemli sonuçlar aldı. Bugün de, sanki görevi devreden başkan gibi değil de, yeni görev alan başkan gibi heyecanlı ve güzel bir konuşma yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Sizin çıkış noktanız millete ve bu vatana hizmet etme sevdanızdır. Bu nedenle sizler değerlisiniz. AK Parti Türkiye’yi dönüştürüyor, geliştiriyor ve büyütüyorken, sizler de tarih yazıyorsunuz. Tüm dünyanın yükünü sırtlanan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yüküne omuz verdiğiniz için sizler değerlisiniz. Liderimiz bu yola baş koydu, ‘kefenimi giyip çıktım’ dedi, sizler de onu hiç yalnız bırakmadınız."

"AK Parti yaşam standardını yükseltti"



"Biz bu yola çıkarken, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak düşüncesiyle yola çıktık" diyen Çavuşoğlu, "AK Parti Türkiye’de devrim yaptı. Biz buna sessiz devrim diyoruz. Türkiye önemli değişimler yaşadı. Bugün, 1603 TL asgari ücreti tartışır hale geldi. 2002’de asgari ücret 184 TL’ydi. O zaman asgari ücretle 146 litre mazot alınıyordu. Bugün 318 litre alınıyor. Hani Türkiye batıyordu? Millet artık gözünü açtı. 184 TL’ye 18.9 kilogram et alınıyordu. Bugün et pahalı diyoruz. Bugün asgari ücretle 51 kilogram et alınıyor. AK Parti milletin refahını, huzurunu, yaşam standardını yükseltti. Türkiye zenginleşti, daha da zenginleşecek. Biz bu milletin hizmetkarı olmaya geldik" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından faaliyet raporu sinevizyonda gösterildi. Hesap raporu ve faaliyet raporunun okunmasının ardından Yaşar İslam’ın tek başına aday olduğu kongrede, AK Parti yeni yönetimi tanıtıldı.



AK Parti Gemlik İlçe Yönetimi şu isimlerden oluştu:



Yaşar İslam, Abdullah Kılıç, Alparslan İlgin, Avni Alparslan Ağır, Aynur Beki, Bayram Doğdu, Ceyhan Türe, Erkan Şen, Ferhat Doğan, Güldane Baykal, Güray Şentürk, Hamza Çiçek, Hasan Ataş, Hüseyin Aydın, İbrahim İnce, İmdat Öztürk, İsmail Çakır, Kenan Bulut, Kenan Karakaç, Meryem Aydın, Necla Akbulut, Ömer Bayrak, Tevfik Yılmaz ve Volkan Özgül.