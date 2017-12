Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente geldi. Kongre öncesi salonun bulunduğu alanda toplanan on binlere hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Düzce bugün yine bir başkasın. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hamdolsun Düzcemizin altıncı olağan kongresinde salonun içi tıklım tıklım dolu ama taştı rahmet deryası dışarısı da maşallah 10 binleri aştı. Dün Sinop da böyleydi, maşallah Kastamonu da böyleydi. Ve bu yolculuk nereye? 2019'un Mart'ına, 2019'un Kasım'ına. İnşallah gerek önümüzdeki yerel seçimlerde, gerek 2019 başkanlık ve parlamento seçiminde AK Parti olarak ülkemizin yeniden dönüşüm ve değişimini çok açık, net demokratik inkilapla sandıklarda gerçekleştireceğimize inanıyorum. Buna var mıyız? Ana kademe olarak var mıyız? Kadın kolları olarak var mıyız? Gençler var mıyız? Tamam inşallah. Ne dedik yola çıkarken, uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece. Gideceğiz gündüz gece inşallah. Ne dedik durmak yok, yola devam. Düzce bu yolculukta her zaman yanımızda oldu. Bizi hiç yalnız bırakmadı. Sizler de aynı şekilde Düzce'nin yanında olduk. Hiçbir zaman Düzce'yi yalnız bırakmadık. Şu 15 yılda Düzcemize yaptığımız yatırımların toplam tutarı 9 katrilyon. İnşallah bununla iş bitmedi. Bu yatırımlar yine devam edecek. Bizler bir deprem bölgesi olar Düzce'yi yalnız koymadık. Düzce'de üniversite yaptık. Düzce'deki üniversitenin şu anda öğrenci sayısı katlaya katlaya gidiyor. Bu ayrı bir zenginlik. İnşallah daha iyi olacak. Her yönüyle daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

"Çamur at, tutmazsa iz bırakır mantığıyla bir yere varılmaz"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iftira ile bir yere varılamayacağını ifade ederek, "Fakat hasımlar bizi hazmedemiyor. Onun için tek silahları var. İftira, yahu iftirayla bir yere gidilmez. Dürüstlükle bir yere gidilir. Fakat onlar ne kadar iftira atarlarsa atsınlar, çamur at tutmasa iz bırakır mantığıyla bir yere varılmaz. Onların dedeleri varamadı ama bizim dedelerimiz vardı. İnşallah yine varacağız. Bizi bölmek, parçalamak isteyenler şunu bilecekler. Bizim rabiamız var. Bu rabiada neler var. Tek millet, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle 80 milyon tek millet. Biz birbirimizi niçin seveceğiz. Parası pulu olduğu için makam mevki sahibi olduğu için mi? Hemşehrim akrabam olduğu için mi? Yaradılanı yaradandan ötürü seveceğiz. Rabbim bizi kabileler halinde yarattı. Kabileler değil üstünlük sebebi. Üstünlük sebebi Allah'a kim daha yakınsa en üstün odur. Bizim inancımızda durum budur. Olaya böyle bakacağız ve yolumuza da böyle yürüyeceğiz. Tek bayrak, işte bayrağımız" diye konuştu.

"Hala bir şeyler almak istiyorlar. Asla"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan ve Çad'da da Türk bayrağının dalgalandığını da hatırlatarak "Payitaht Abdülhamid Han" dizisine örnek verdi. Afrika'da 15 yılda büyükelçiliklerin 41'e yükseldiğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Sudan'da da bayrağımız dalgalandı mı? Çad'da bayrağımız dalgalandı mı? Oranın gençlerinin elinde bayraklarımız var mıydı? Sizi ne kadar seviyorlar anlayın. Sudanlısı da seviyor Çadlı'sı da. Çünkü biz onları ayırmadık. Onlara biz Afrikalı koy bir kenara diye bakmadık. Onları ötelediler biz ise kucakladık. Bizi kucaklayanlar da artıyor. Göreve geldiğimizde Afrika'da 12 büyükelçiliğimiz vardı. Şimdi 41 büyükelçiliğimiz var. Her yerinde olacağız. Ve bütün Afrika ile bu münasebetlerimizi geliştireceğiz. Bayrağımızın rengi şehidimizin kanından geliyor, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehitlerimizin ta kendisidir. İşte Düzce'de de şehitlerimiz var. Gölbaşı'nda bir şehidimiz var. Allah rahmet etsin. Tüm ailesini rabbim cennetinde Ufuk'u ile kavuştursun. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. İşte toprak, bu toprakların uğurunda ölenler olduğu için bunlar arazi kalmadı, bunlar vatan oldular. Eğer ölen olmazsa vatan olmaz. Şehitler olduğu için, şehit kanlarıyla yoğurulduğu için bu topraklar bize vatan oldu. Biz 18 milyon kilometrekarelik bir vatandan küçüle küçüle 780 bin kilometrekareye geldik. Neydik ne olduk. Bunu da bilelim. Tarihimizi de bilelim. Payitaht'ı izliyorsunuz değil mi? Orada görüyorsunuz. Hala bir şeyler almak istiyorlar. Asla. Ve 780 bin kilometrekarelik vatan toprağında birileri yok paralel devlet yapılanmasıymış yok orada bilmem ne devleti kuracaklarmış. Asla. Buna teşebbüs edenlerin karşısında biz askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, güvenlik güçlerimizle F-16 oluruz. Helikopterlerle üzerine gideriz, tank oluruz, top oluruz inlerine kadar kovalarız onları. Bir haftada 75 tanesi gitmiş, öbür hafta 100 tanesi gitmiş. Durmak yok yola devam. İnlerine kadar, sıfırlayacağız bunları. Benim vatandaşımın, halkımın huzurunu bozamayacaklar. Huzurumuza musallat olanlar bedelini ağır ödeyecekler. Tek devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devletinden başka devletimiz yok. Kimse yok paralelmiş, şuymuş buymuş yok, tek devlet. Bunun için azmimiz var. Peki ne yapacağız, bir olacağız." Erdoğan, hitap ettiği vatandaşların 2018 yılının da hayırlara vesile olmasını temenni etti.