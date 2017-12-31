Mesajda yeni yıl dileklerini aktaran Erdoğan'ın masasının hemen yanında bulunan ''Rabia'' işaretli biblo dikkatlerden kaçmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''rabia''lı yeni yıl mesajı
31.12.2017 - 17:17 | Son Güncelleme: 31.12.2017 - 17:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla bir görüntülü mesaj yayınladı.
Etiketler : cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,yeni yıl mesajı,
532450 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/532450.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER