Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Norveç'in güney kıyısındaki Hoylandsbygda Limanı'ndan yola çıkan Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Deepsea Metro-2, İzmit Körfezi'nde demirledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin ilk sondaj gemisinden açıklamalarda bulundu.

"2017'DE DÜNYA REKORLARI KIRDIK"

Son teknolojiye sahip sondaj gemisinin Türkiye envanterine katıldığını belirten Bakan Albayrak, "2017 yılında tarihî başarılara imza attık. Yenilebilir alanında, güneş alanında, rüzgar alanında dünya rekorları kırdık." dedi.

"ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYACAĞIZ"

Madencilik ve sondaj faaliyetlerinde en yüksek rakamların yakalandığını vurgulayan Bakan Albayrak, "2018'in de tarihî başarılarla geçeceği bir yıl olmasını diliyorum. Özellikle 15 Temmuz sonrası Türkiye, birlik ve beraberlik içerisinde yakaladığı ruh ile birlik içerisine gelince ne kadar büyük zaferlere imza atacağını gösterdi. 15 Temmuz ruhuna ihanet etmek isteyenler, ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde olmasını engellemeye çalışanlar içerideki ve dışarıdaki kesimlerin müdahalelerine de şahit oluyoruz. Gerek hükûmetimiz gerek bakanlığımız noktasında bunun zedelenmemesi buna ihanet edilmemesi için çok ama çok çalışacağız, taş üstüne taş koyacağız, çok daha fazla hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu.