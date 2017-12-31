Son dakika deprem haberleri! İstanbul deprem! Balıkesir Erdek Deprem! Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden edinilen bilgilere göre; Balıkesir'in Erdek ilçesinde ve Marmara Denizi çevresinde 4,3 şiddetinde bir deprem kaydedild. Meydana gelen deprem, saat 23:12'de oldu. 12,4 kilometre yerin altında olan deprem, İstanbul'da da hissedildi.
Son Dakika! Balıkesir'de 4,3 şiddetinde deprem oldu! İstanbul Deprem, Balıkesir Deprem!
31.12.2017 - 23:26 | Son Güncelleme: 31.12.2017 - 23:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika deprem haberi! Balıkesir'in Erdek ilçesinde 4,3 şiddetinde deprem meydana geldi. Balıkesir'de meydana gelen depremin İstanbul'da da hissedildiği belirtildi.
Etiketler : balıkesir,deprem,erdek,
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