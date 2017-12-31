Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika deprem haberleri! İstanbul deprem! Balıkesir Erdek Deprem! Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden edinilen bilgilere göre; Balıkesir'in Erdek ilçesinde ve Marmara Denizi çevresinde 4,3 şiddetinde bir deprem kaydedild. Meydana gelen deprem, saat 23:12'de oldu. 12,4 kilometre yerin altında olan deprem, İstanbul'da da hissedildi.