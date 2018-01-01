Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen hâkim ve savcılar ile avukatlardan oluşan 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine bazı illerde belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 15 zanlı kente getirildi.
FETÖ'nün 'hâkim ve savcı çalışma evleri'ne operasyon: 15 gözaltı
01.01.2018 - 11:03 | Son Güncelleme: 01.01.2018 - 11:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen hâkim ve savcılar ile avukatlardan oluşan 15 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : hakim,savcı,fetö,haberler,
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