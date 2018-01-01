Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen hâkim ve savcılar ile avukatlardan oluşan 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine bazı illerde belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 15 zanlı kente getirildi.