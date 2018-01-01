Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK, güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla büyük kayıp vermesi ve katılımın yok denecek kadar azalması üzerine Türkiye'de 'umudunu kesti' ve gözünü Avrupa'daki Kürt kökenli ailelerin çocuklarına dikti.

Sabah'ta yer alan habere göre; İstihbarat birimlerinin hazırladığı raporun ayrıntılarına ulaşıldı. İHA ve SİHA'ların da desteğiyle, aralarında örgütün ele başlarının da olduğu 15 binden fazla PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Örgüte katılım ise yok denecek kadar azaldı.



14-17 yaş arasındaki çocukları kaçırıyorlar



Terör örgütü PKK da son bir yıl içinde Fransa, Almanya, İsviçre, İsveç ve Belçika'daki Kürt kökenli 55 ailenin 14-17 yaş arasındaki çocuklarını, sözde sportif ve kültürel dernek adı altında kamp ya da yarışma bahanesiyle kaçırıp Kuzey Irak'a götürdü. Ayrıca örgütün Avrupa ülkelerinde sabotaj, uyuşturucu ticareti, kuryelik, gasp gibi eylemlerde kullandığı çocuklara, "Polis sizi tespit etti. Yakalanırsanız ömür boyu hapis yatacaksınız, aileniz sınır dışı edilecek, tek çareniz bu ülkeden kaçmak." diyerek kandırdığı da belirlendi.



Terör örgütü PKK'nın ailelerinden kaçırıp dağa çıkardığı çocuklara silah eğitimi veriyor.



'Onu unutun yoksa sonunuz kötü olur'



Çocukları kaçırılan aileler Türk makamlarına ve yardım kuruluşlarına başvurdu. Terör örgütü PKK'nın kaçak yollardan Kuzey Irak'a geçirdiği çocukları eylem kadroları ile görüştürmeden silah ve bomba eğitimi verdiği ortaya çıktı. Örgütün daha sonra bu çocukları Türkiye ve YPG saflarına gönderdiği belirlendi. PKK Almanya'dan kaçırdığı 14-16 yaşlarındaki 25 çocuğu ise PKK'nın Belçika'daki kamplarında tutup afiş asma, bildiri dağıtma gibi faaliyetlerde kullandı. Çocukların peşine düşen aileler ise, "Artık onu unutun. Yoksa sizin de sonunuz kötü olur." denilerek tehdit edildi. Terör örgütü PKK'nın Avrupa ülkelerinden dağa kaçırdığı bazı çocukların eli silahlı fotoğraflarını facebook'ta sahte hesaplar üzerinden paylaşıp ailelere, "Çocuğunuz kendi geldi. Onu ve kendinizi seviyorsanız peşini bırakın." mesajı yolladığı belirtildi.



Tatil vaadiyle kandırıp kaçırdılar



İsveç'ten başvuran aileler, spor derneklerine kayıtlı olan çocuklarının Varlmand bölgesindeki tatil kampına gitme vaadiyle götürüldüğünü anlatırken, Almanya ve Belçika'da yaşayan Kürt kökenli aileler ise kaçırılan çocuklarının kayıtlı olduğu "Kültür dernekleri" aracılığıyla önce terör örgütü PKK'nın güney Fransa'daki kampına oradan da Irak'a götürüldüklerini anlattı.