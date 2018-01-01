Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018’in ilk gününde babası Ahmet, annesi Tenzile Erdoğan ile kayınvalidesi Hayriye ve kayınpederi Cemal Gülbaran’ın Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret etti. Öğlen saatlerinden Kısıklı’daki konutundan çıkan Erdoğan, anne ve babasının kabri başında dua etti. Ziyaret sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemi alınırken Erdoğan, ziyaretin ardından mezarlıktan ayrıldı.