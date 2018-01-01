Yeni Zelanda’dan 10 dakika rötarla yerel saatle 00.05’te kalkan Hawaiian Havayolları’na ait bir uçak, ABD’nin Hawai eyaletinin başkenti Honolulu’ya vardı.Ancak takvimler Honolulu’da 31 Aralık’ı göstiyordu. Saat da sabah 10.16’ydı.2018'e giren bir ülkeden yeni yıla henüz girmemiş bir ülkeye ziyaret ilginç bir durum oluştu.
2018 yılında kalkan uçak 2017’de iniş yaptı
01.01.2018 - 23:16 | Son Güncelleme: 01.01.2018 - 23:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2018 yılına ilk giren ülkelerden Yeni Zelanda’dan kalkan bir uçak, Hawai’nin başkenti Honolulu’ya 2017 yılında indi.
Etiketler : Yeni Zelanda,Hawaiian Havayolları,Hawai,Honolulu,
532662 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/532662.aspx
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