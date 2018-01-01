Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Zelanda’dan 10 dakika rötarla yerel saatle 00.05’te kalkan Hawaiian Havayolları’na ait bir uçak, ABD’nin Hawai eyaletinin başkenti Honolulu’ya vardı.Ancak takvimler Honolulu’da 31 Aralık’ı göstiyordu. Saat da sabah 10.16’ydı.2018'e giren bir ülkeden yeni yıla henüz girmemiş bir ülkeye ziyaret ilginç bir durum oluştu.