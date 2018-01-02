Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da 3 Kasım 2016’da ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kardeşinin suçsuz olduğunu ispatlamak için mücadele eden hukukçu Levent Mazılıgüney, Mor Beyin tuzağının ortaya çıkarılma aşamalarını anlattı. Mazılıgüney, “Komando Yüzbaşı olan kardeşimin, 11 Ağustos 2014 ve 3 Eylül 2014 tarihlerinde helikopter ile intikal edilen bir yerde operasyon bölgesinde olduğunu ve orada operatörün çekmediğini gördük. 8 Kasım 2016 tarihinde ByLock ile ilgili mağduriyet oluşturabilecek alanları ilgili bütün kurumlara teslim ettik. O raporu birçok devlet kurumu ile paylaştım. O dönemlerde Millî Savunma Bakanlığında görevliydim ancak üst düzey bir yetkili tarafından, ‘Sen ByLock’u çürütmeye mi çalışıyorsun. ByLock belki elimizdeki tek delil’ şeklinde bir cevap ile karşılaştım. Daha sonra Adli Bilişim Uzmanı Hakan Erdoğan ile tanıştık ve kendisine kardeşimin ve eşinin telefonlarını teslim ettik. İnceleme sonucunda ByLock olmadığına dair adli bilişim raporunu kurumuna sunduk. O dönem ameliyat oldum. İş yerinden arayıp geçmiş olsun ziyaretine geleceklerini söylediler, sevindim. Geldikten yaklaşık 45 dakika sonra, ‘Biz seni açığa alıyoruz’ dediler. 14 Aralık 2016 tarihinde beni de açığa aldılar ve 29 Nisan 2017 tarihinde kamu görevinden çıkartıldım. Takip eden KHK’da ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen kardeşim ve bir sonraki KHK’da diğer kardeşim kamu görevinden çıkartıldı” ifadelerini kullandı.

Mazılıgüney şöyle devam etti: “ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Avukat Zerrin Gölyeri’nin telefonu, Adli Bilişim Uzmanı Erdoğan tarafından detaylı olarak incelenince Freezy adlı müzik indirme uygulamasından 3 Haziran 2014 tarihinde Tarkan’dan Kuzu Kuzu şarkısını dinlerken ByLock IP adreslerine yönlendirildiği ortaya çıktı. Bu tespit edildi ve raporlaştırıldı. Savcılığa sunuldu ama Zerrin Gölyeri ile ilgili kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmedi. ‘Soruşturmanın gizliliği var’ denildi. Etrafımızda FETÖ ile iltisaklı olmadığına emin olduğumuz ByLock kullanıcı listesinde olan çok sayıda isim var. Bunlardan birisi de benim kardeşim. Biz 3 kardeş de kamu görevinden çıkarıldık.”

Mor Beyin tuzağının diğer mağdurları da kapsayacak şekilde genişletilmesi için Hakan Erdoğan’ı ikna etmeye çalıştığını ancak soruşturmanın gizliliği nedeniyle Erdoğan’ın bunu kabul etmediğini belirten Mazılıgüney, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Freezy müzik uygulamasını Mor Beyin adlı bir yazılım ekibi yapmış. Bununla birlikte 2 müzik uygulaması daha var... Araba alıp satılabilen bir uygulama var, ‘en ucuz fiyat’ diye bir uygulama... İki tane de sözlük uygulaması var. 8 ayrı uygulamadan bir yönlendirme yapılmış. Bir yükleme söz konusu değil. Ciddi bir gündem oluştu ve suç duyurusu ile birlikte Mor Beyin ekibiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Sonuç olarak devletimizin tespitleriyle 11 bin 480 kişi listelerden çıktı ve rahata erdi. Bu listeler içinde kardeşim yok, ama sağlık olsun...”

10 KORSAN PROGRAM TESPİT EDİLDİ

Daha fazla mağdurun olduğunu vurgulayan Levent Mazılıgüney, Adli Bilişim Uzmanları Tuncay Beşikçi, Şükrü Durmaz ve Koray Peksayar’ın, ‘Namaz Vakitleri TR’ ve ‘Kıble Pusulası’ isimli uygulamalarda da bu yönlendirmeleri teknik olarak ispat ettiklerini açıkladı. 11 bin 480 kişilik liste içerisinde ‘Namaz Vakitleri TR’ ve ‘Kıble Pusulası’ isimli uygulamalar nedeniyle mağdur olan isimlerin yer almadığını kaydeden Mazılıgüney, “Bu uygulamalar 2014 Şubat ayında TÜBİTAK’tan ayrılmış ve yurt dışına çıkmış Yasin Alpen tarafından hazırlanmış. Çalışma şekli biraz daha farklı. Mor Beyin’de bir iframe kodu var, diğerinde ise Google’ın reklam tekniği kullanılmış. 10 tane uygulamanın tespit edilmiş olması, 11’incinin olmayacağı anlamına gelmiyor” dedi.