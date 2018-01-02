Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Darbe girişimi gecesi FETÖ’nün TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığı’nı bile ihanet için kullandığı belirlendi. Dönemin Tugay Komutanı Ali Eraslan’ın odasında yapılan aramada 14-15-16 Temmuz tarihlerine denk gelecek şekilde iki sayfa elle yazılmış 28 kişilik isim listesinin çıktığı belirtildi. Eraslan’ın şüpheli Mustafa Zelbey’e “Suriye’ye yoğun hava harekâtı yapılacak, emir bekliyoruz. Arkadaşları da topla, silah ve teçhizatlarını alsınlar” diyerek talimat verdiği iddianamede yer aldı. Daha sonra silah ve mühimmatları alan şüphelilerin tugay komutanlığı binası önünde toplanarak yanlarına aldıkları çelik yelek ve başlıkla araçlara bindikleri aktarıldı.

İddianamede, darbe girişimi gecesi 4 adet Land araçla Akıncı’ya gelen Ali Eraslan’ın “yurtta sulh kardeş” diyerek kapıyı açtırdığı belirlendi. İddianamede şu tespitler yer aldı:

“İfadelerinde birbirlerini hiç tanımadığını söyleyen şüphelilerin olay gecesi bu şekilde organize olmaları dikkate alındığında şüphelilerin tamamının FETÖ üyesi olarak değerlendirilmeleri gerekiyor.”

TSK İnsani Yardım Tugayı’nda görev aldığı dönemde askeri ehliyetleri ve araç komutanlık kursu veren şüpheli Orhun Burak Aktaş’ın aracında yapılan aramada ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in isim ve soy isminin ilk harflerinin yer aldığı 34 FG 9406 sahte plaka çıktı. Bunun üzerine savcılık, şüpheli Aktaş hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçundan da ceza almasını talep etti.