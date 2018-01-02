Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'gökyüzündeki gözü' olarak bilinen Üs Komutanlığı kapıları ilk defa özel izinle DHA muhabirlerine açıldı. Üs Komutanlığındaki İnsansız Uçak Sistemleri envanterindeki 'gözcü insansız hava araçları' terörle mücadelede aktif bir şekilde görev alırken, görevliler 'TSK'nin vurucu gücü. 7-24, 365 gün görevde' yazılı kolluklarla yılbaşı gecesini görevlerinin başında geçirdi. Batman'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gökyüzündeki, 'Keskin atış, Nokta atış' kabiliyetiyle iç güvenlik bölgesinde terörle mücadelede etkin rol oynayan Üs Komutanlığındaki personel, ailelerinden uzak, üstün görev bilinciyle komutanlarıyla birlikte yeni yılı karşıladı.