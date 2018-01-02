Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'gökyüzündeki gözü' olarak bilinen Üs Komutanlığı kapıları ilk defa özel izinle DHA muhabirlerine açıldı. Üs Komutanlığındaki İnsansız Uçak Sistemleri envanterindeki 'gözcü insansız hava araçları' terörle mücadelede aktif bir şekilde görev alırken, görevliler 'TSK'nin vurucu gücü. 7-24, 365 gün görevde' yazılı kolluklarla yılbaşı gecesini görevlerinin başında geçirdi. Batman'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gökyüzündeki, 'Keskin atış, Nokta atış' kabiliyetiyle iç güvenlik bölgesinde terörle mücadelede etkin rol oynayan Üs Komutanlığındaki personel, ailelerinden uzak, üstün görev bilinciyle komutanlarıyla birlikte yeni yılı karşıladı.
İHA üssünde yeni yıl mesaisi
02.01.2018 - 05:34 | Son Güncelleme: 02.01.2018 - 05:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Batman 14'üncü İnsansız Hava Uçakları Sistemleri Üs Komutanlığı personeli, yılbaşı gecesinde de görevinin başındaydı.
Etiketler : türk hava kuvvetleri komutanlığı,insansız hava aracı,
532714 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/532714.aspx
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