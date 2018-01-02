Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika... Ünlü oyuncu Selim Erdoğan'a hapis yolu göründü. Geçen sene evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı, eve giren polisler gördükleri manzara karşısında adeta şaşkına dönmüştü. Selim Erdoğan evini resmen uyuşturucu atölyesine çevirmişti. Harekete geçen ekipler ünlü oyuncuyu gözaltına almıştı. Selim Erdoğan kimdir, Selim Erdoğan ne iş yapar, cezaevine girecek mi? diye merak edenler bu habere dikkat! Muğla İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Muğla’nın Marmaris ilçesi Selimiye Mahallesinde 2017 Nisan ayında gerçekleştirilen operasyonda, dizi oyuncusu Selim Erdoğan’ın evine baskın düzenlenmiş ve bir odada tamamen uyuşturucu yetiştirmek, kurutmak ve muhafaza etmek üzere kurulmuş düzenekle birlikte kavanozlar içinde ve paketlenmiş halde 840 gram da esrar ele geçirilmişti. Jandarma tarafından gözaltına alınan dizi ve sinema oyuncusu Selim Erdoğan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden dava sonuçlandı ve Erdoğan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Selim Erdoğan hapiste yattığı günler ve iyi hal durumundan 6 yıl 7 ay 20 gün daha hapis yatacak.



Ünlü sanatçı evi uyuşturucu atölyesine çevirmiş

Selimiye Mahallesi'ne yerleşen Erdoğan’ın evde uyuşturucu yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı ihbar edildi. İhbar üzerine Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri akşam saatlerinde eve baskın düzenledi. Eve giren jandarma ekipleri, bir odada tamamen uyuşturucu yetiştirmek, kurutmak ve muhafaza etmek üzere kurulmuş düzenekle karşılaştı. Evde kavanozlar içinde ve paketlenmiş halde 840 gram da esrar ele geçirildi.



Ünlü oyuncunun Marmaris'teki evi



Çok sayıda dizide oynadı

Bu güne dek çok sayıda dizi ve sinema filminde rol alan ünlü oyuncu Selim Erdoğan, Çiçek Taksi filminde canlandırdığı Abuzer Edalı rolü ile hafızalarda yer aldı. Erdoğan, Eşkıya, Hokkabaz, Duvara Karşı, Vizontele Tuuba, Muro gibi 14 sinema filminde de rol aldı.

