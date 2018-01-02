Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bloomberg’e bilgi veren bir kaynak, görev süresi dolan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş’ın 29 Aralık’ta SPK çalışanlarına yazdığı veda mesajı ile görevinden ayrıldığını belirtti.

SPK’nın güncellenen internet sitesinde yer alan organizasyon şemasında kurul başkanı pozisyonu boş bırakıldı. Kurulun internet sitesinde Ertaş'ın görev süresinin dolması nedeniyle görevden ayrıldığı ibaresi yer aldı. Ertaş'ın özgeçmişi "Kurul Başkanı" sekmesinin altındaki bölmeden de kaldırıldı.

Ertaş, Ocak 2013’te SPK başkanı olarak göreve başlamıştı. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ, 2013 yılı Ocak ayında atandığı bu görevinin yanı sıra Yatırımcı Tazmin Merkezi yönetim kurulu başkanlığını ve İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyici Forumu Başkanlığı görevlerini de sürdürüyordu.

SPK’nın organizasyon şemasında başkan vekili konumunda Doç. Dr. Talat Ulussever bulunuyor.