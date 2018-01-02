Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik  soruşturma kapsamında tutuklanan Suriye uyruklu B.B, emniyetteki sorgusunda  itiraflarda bulunarak önemli isimleri verdi.  Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan  B.B, polisteki sorgusunda etkin pişmanlık hükûmlerinden yararlanmak istediğini  belirterek, örgütle ilgili bilgiler verdi.  İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusunda  itiraflarda bulunan B.B, örgüte 2013 yılında katıldığını ve Rakka'ya yaklaşık  yarım saat uzaklıkta olan Akerşi köyüne götürüldüğünü, köyde tamamı  Suriyelilerden oluşan 10'ar kişilik odalarda kaldıklarını söyledi. Bulundukları yerde başka ülkelerden gelen grupların oluşturduğu  odaların da mevcut olduğunu anlatan B.B, "Yabancı ülkelerden gelen örgüt  mensupları yüzlerini maskeyle kapatmaktaydı." dedi.B.B, bu köyde silahlı eğitim aldıklarını ifade ederek, eğitimlerde  hoşa gitmeyen davranışlarda bulunanların elleri ve ayakları bağlı şekilde 2-3 gün  bir odada tek başına bırakıldığını söyledi. Eğitimden sonra örgüt emiri tarafından Rakka'ya götürüldüğünü, bir  petrol istasyonunu koruyan ekip içerisinde görev verildiğini kaydeden B.B, burada  örgütün gerçek yüzünü görmeye başladığını belirtti.  DEAŞ'ın sözde yöneticilerinin anlattıkları ile yaşantıları arasında  farklılıklar gözlemlediğine dikkati çeken B.B, "Sonrasında ben örgütten kaçmak  için fırsat kollamaya başladım.'' ifadesini kullandı.

YEMEKLERİMİZE CEZARET VERİCİ HAPLARI ATIYORLARDI!

B.B, ifadesinde, Rakka'dan sonra Münbiç'e geldiğini anlatarak, burada  da çatışmalara girdiğini, 2014 yılında ise ailesini görmek üzere Adana'ya  geldiğini söyledi.Adana'ya geldiğinde daha önce Rakka'da gördüğü DEAŞ'lı terörist Hasan  Aydın ile karşılaştığını aktaran B.B, bu kişinin örgüte eleman kazandırmak için  çalıştığını belirtti. B.B, Aydın'ın örgüte katılmak için gelenleri "cihada gidiyorsunuz"  diyerek kandırdığını anlatarak, "İslam adıyla kandırıyorlardı. Hasan Aydın  şahıslara 'Unutmayın cihada gidiyorsunuz, şehadeti tadacaksınız ben de yakında  geleceğim. Sizin eğitiminiz bitmeden ben de orada olurum, dikkatli olun.' diyordu  ayrıca DEAŞ terör örgütüne yabancı uyruklular da katılıyordu." dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın kandırarak örgüte dahil ettiği kişileri eylemlere  yönlendirmek için de çeşitli yol ve yöntemler uyguladığını ifade eden B.B, "Örgüt  grup emirleri tarafından yemeklerimize cesaret verici haplar atılmaktaydı. Bu  sayede insanlara istediklerini yaptırmaya çalışıyorlardı. DEAŞ'ın İslam dinine  zarar vermek için kurulmuş bir örgüt olduğuna inanıyorum. Ben DEAŞ terör örgütü  içerisinde yer aldığım için çok pişmanım." diye konuştu.  Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan  B.B'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.