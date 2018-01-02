Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan incelemede, Yozgat'ta çeşitli  liselerde 17 yıldır edebiyat öğretmenliği görevinde bulunan B.G.'nin diplomasının  sahte olduğu tespit edildi.  Eğitim fakültesinin 4. sınıfından ayrıldığı belirlenen B.G., görevden  alındı. Millî Eğitim Bakanlığınca B.G. hakkında cumhuriyet savcılığına suç  duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.