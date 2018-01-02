Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan incelemede, Yozgat'ta çeşitli liselerde 17 yıldır edebiyat öğretmenliği görevinde bulunan B.G.'nin diplomasının sahte olduğu tespit edildi. Eğitim fakültesinin 4. sınıfından ayrıldığı belirlenen B.G., görevden alındı. Millî Eğitim Bakanlığınca B.G. hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.
Sahte diplomayla 17 yıl öğretmenlik yaptı!
02.01.2018 - 16:37 | Son Güncelleme: 02.01.2018 - 16:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yozgat'ta diplomasının sahte olduğu anlaşılınca görevden alınan öğretmen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Etiketler : sahte diploma,öğretmen,haberler,
532845 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/532845.aspx
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