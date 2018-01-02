Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 11 Mart 2017 tarihinde evinde ziyaret ettiği 23 yaşındaki kas hastası Abdullah Samet Demir'in cenazesine katıldı.
Tarabya Köşkü'nden çıkan Erdoğan, Sultanbeyli Abdurahman Gazi Cami'sine geçti.
Erdoğan, hayatını kaybeden Abdullah Samet Demir'in ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Samet Demir'in tabutuna omuz verdi.
Cumhurbaşkanı, Mart ayında Sultanbeyli'deki toplu açılış töreninin ardından davet üzerine Abdullah Samet Demir'i evinde ziyaret etmişti.