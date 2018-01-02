Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Yıldırım, 2017 yılını yoğun bir tempoda geride bıraktı.

Yıldırım, 2018'e Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde askerlerle girdi.

Yurt içinde 61 vilayete 94 ziyaret gerçekleştiren Yıldırım, seçim bölgesi İzmir'e 8, memleketi Erzincan'a 4, Eskişehir, Kayseri ve Kırıkkale'ye 3, Antalya, Ardahan, Artvin, Burdur, Edirne, Elazığ, Çankırı, Isparta, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Hakkari, Sivas, Şırnak ve Şanlıurfa'ya ise 2'şer kez gitti.

Başbakan Yıldırım, yılın son yurt içi ziyaretini Burdur ve Isparta'ya düzenledi.

15 ÜLKEYE GİTTİ

Geçen yıl 15 ülkeye giden Yıldırım, Türkiye'den Vietnam'a Başbakan düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleştiren isim oldu.

Yıldırım, yılın ilk yurt dışı ziyaretini Irak'a yaptı. Yıldırım, Malta, Almanya, KKTC, İngiltere, Gürcistan, Moldova, Yunanistan, Singapur, Vietnam, ABD, Güney Kore, Bangladeş, Nahçıvan ve Suudi Arabistan'a ziyarette bulundu.

İngiltere'ye iki kez giden Yıldırım, Londra'da 11 Mayıs'ta düzenlenen Somali Konferansına katıldı. İngiltere Başbakan Theresa May'in davetlisi olarak 11 Kasım'da da ülkeye ikinci ziyaretini yapan Yıldırım, çeşitli temaslarda bulundu.

Başbakan Yıldırım, 17-19 Şubat tarihlerinde düzenlenen 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı katılmak üzere Almanya'ya gitti. Yıldırım, konferans kapsamında ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Almanya Başbakanı Angela Merkel başta olmak üzere üst düzey temaslarda yaptı.

Yıldırım, 7-10 Kasım'da ABD'ye ziyaret gerçekleştirerek, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüştü. Yıldırım, Washington ve New York'ta bazı temaslarda bulundu. Yıldırım'ın ziyareti, ABD'de yeni yönetimin göreve gelmesinden sonra Türkiye'den ABD'ye başbakan düzeyinde yapılan ilk ziyaret oldu. Yıldırım'ın temasları, ABD ile vize krizinin yaşandığı dönemde gerçekleşti.

Yılın son ziyaretini Suudi Arabistan'a yapan Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bir araya geldi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile görüştü.

ÜST DÜZEY MİSAFİRLERİ AĞIRLADI

Başbakan Yıldırım, 2017'de İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Ürdün, Pakistan, Bulgaristan, Ukrayna başta olmak üzere yaklaşık 15 ülkeden mevkidaşını Türkiye'de ağırladı.

Yıldırım, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra çok sayıda ülkenin cumhurbaşkanı ve meclis başkanını Türkiye'de misafir etti.

2017 AÇILIŞLARLA GEÇTİ

Çok sayıda temel atma törenleri ile açılış programına katılan Başbakan Yıldırım, 2017'nin en önemli temel atma törenlerinden birini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çanakkale'de gerçekleştirdi.

Ayak açıklığı bakımından "dünyanın en uzun köprüsü" olma unvanını alacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü ile Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun temeli 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde atıldı. Yıldırım'ın özel önem verdiği köprünün 2023'te hizmete açılması hedefleniyor.

"Aşkımız hiç bitmesin, Keçiören Metrosu gibi olsun" sözleriyle hatırlanan Keçiören Metrosu da Başbakan Yıldırım'ın açılışını yaptığı ilk projelerden oldu.

Başbakan Yıldırım'ın, 2017 yılında bazılarına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile katıldığı temel atma ve açılış törenleri şöyle sıralandı:

"Mersin Şehir Hastanesi-Yozgat Şehir Hastanesi açılışı, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma töreni, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyol Kesimi açılışı, Zigana Geçidi temel atma töreni, Çanakkale Havalimanı Terminal binası açılışı, TEM Edirne Karaağaç Meriç Köprüsü açılışı, Çandarlı Otoyolu temel atma töreni, Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolu açılışı, Lojistik Destek Gemisi'nin denize indirilmesi, Yenikent-Temelli yolu temel atma töreni, Ankara-Kahramankazan yolu temel atma töreni, 'Türkiye'nin Otomobil'i için atılan imzalar, Kemaliye-Dutluca yolu temel atma töreni, Keçiören'de 34 eğitim tesisinin temel atma töreni, Orman Bakanlığının 375 dev eser açılışı, Üsküdar-Ümraniye Metro hattı açılışı, Fotovoltaik Güneş Modülü Fabrikası ve Ar-Ge merkezi temel atma töreni."

MÜJDELERİN YILI

Yılın son ayında vatandaşlara müjde veren Yıldırım, taşeron işçilere kadro ile kamuya 2018'de 110 bin personel alımını duyurdu.

Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 büyüme oranı, ekonomi alanında yaşanan en önemli gelişmelerden oldu. Başbakan Yıldırım'ın yeni yılda en önemli gündemi maddesi ekonomi olacak.

Yıldırım'ın 2018 gündeminde kalkınma, istihdam ve yatırım başlıkları ile yüksek faiz ve enflasyonla mücadele ilk sıralarda yer alacak.

YENİ YILDA ÖNEMLİ AÇILIŞLAR

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 2018'de önemli açılışlara da imza atacak.

Bu yılın en önemli açılışı İstanbul Üçüncü Havalimanı olacak. Resmi açılışı 29 Ekim'de yapılacak havalimanına ilk uçak şubat ayında inecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Rüyam" dediği çılgın proje Kanal İstanbul'un temelinin 2018'de atılması planlanıyor. Ovit Tüneli, Artvin'i kıyı şeridiyle birleştirecek olan Cankurtaran Tüneli, İzmir-Manisa yolundaki Sabuncubeli Tüneli ve Van-Hakkari yolundaki Güzeldere Tüneli de 2018 yılında açılışı yapılacak önemli projelerden olacak.

HIZLI TREN VE METROLARIN YILI

Başbakan Yıldırım, 2018 yılında birçok metro açılışı gerçekleştirecek.

Yıldırım, Marmaray'ın devamı olan Gebze-Halkalı Hattı'nın açılışını yapacak, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın test sürüşlerini başlatacak.

Ankara'da Sincan ile Kayaş arasında hizmet veren banliyö hattını metro seviyesine çıkaracak Başkentray da bu yıl işletmeye açılacak.

Başbakan Yıldırım, metro sistemlerine ilişkin müjdenin büyüğünü Ankaralılara verecek.

AKM-Gar-Kızılay metro hattının yapımına başlanırken, "Metro Esenboğa" projesi hazırlanacak. İstanbul'da da 27 kilometre uzunluğunda Yeni Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın ihalesine çıkılacak.